Merco Empresas presenta a las compañías con mejor reputación en México

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer en su decimotercera edición, a las 200 compañías con mejor reputación en el país, de acuerdo con el ranking Merco Empresas México.

El estudio analizó a empresas nacionales e internacionales con base en criterios como resultados financieros, responsabilidad social, oferta comercial, innovación, presencia digital y la percepción de periodistas, economistas, consumidores y líderes de opinión.

Entre los resultados destacados se encuentra Grupo Bimbo, quien reafirmó su liderazgo al ser reconocida, por noveno año consecutivo, como la empresa con mejor reputación. En el top 3 le siguen Grupo Modelo en segundo sitio y BBVA en tercero.

La edición 2025 contó con la participación de 1,825 directivos, 95 analistas financieros, 72 periodistas de negocios, 80 representantes de gobierno, 79 integrantes de ONGs, 70 sindicatos, 71 asociaciones de consumidores, 100 catedráticos del área de empresa, 121 social media manager, 4,359 consumidores y 39,725 muestras de Merco Talento.

Merco también incluyó por segunda ocasión, la evaluación de equipos de comunicación corporativa, en la que Grupo Bimbo logró posicionarse en el segundo lugar. Además de colocarse como la empresa número uno en el sector de alimentos.

A su vez, junto a estas evaluaciones se realizó un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital), en colaboración con Nethodology.

Con 500,365 menciones analizadas, y un benchmarking de indicadores objetivos que recoge la realizada de las compañías por medio una evaluación de méritos reputacionales por parte de 59 empresas.

Merco se ha consolidado como uno de los principales referentes internacionales en reputación. El ranking, supervisado de manera independiente por KPMG bajo la norma ISAE 3000, se ha consolidado como una guía confiable de evaluación.

Para conocer los resultados completos del ranking, consulta: https://www.merco.info/mx/ranking-merco-empresas?edicion=2025