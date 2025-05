Marcelo Ebrard proyecta revisión rápida del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, proyectó este martes que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será rápida.

“Yo creo que entre más rápido se reduzca la incertidumbre, es mejor para la inversión y para nuestra vida cotidiana. Entonces, en el segundo semestre, lo que estoy estimando es que vamos a tener ya pláticas con miras a que la revisión sea lo más pronto que se pueda. Es decir, que nos pongamos de acuerdo pronto”, dijo al término de la presentación del programa Hecho en México de Stori, Kapital Bank y Banco Dondé.

El objetivo, según él, es que para el inversionista, para el consumidor, para todas y para todos, (este proceso de revisión) “sea mucho más fácil y claro y más rápido y no tengamos incertidumbre prolongada”.

A la pregunta de la prensa sobre qué opina la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre esto, Ebrard replicó: “Pues estamos, creo, que en la misma idea”.

El Artículo 34.7 del T-MEC establece una evaluación sobre la operación de este acuerdo comercial, con acciones a proponer en la revisión y la posición de cada país sobre si recomienda extender el término del T-MEC.

Las partes se comprometieron a una revisión del acuerdo en el sexto aniversario de su entrada en vigor. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

El T-MEC solo especifica que una "parte" revisará el acuerdo; no establece si sería el Presidente o el Congreso quien revise el acuerdo.

Respecto a las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre los aranceles nuevos impuestos por Trump, dijo: “Desde luego que ha habido puntos de diferencia y los va a seguir habiendo, pero ha sido un tono crecientemente cordial. De parte del Secretario de Comercio yo he encontrado una persona razonable, una persona que escucha argumentos; puede que no esté de acuerdo, pero los escucha, toma nota y, en lo que ha podido, ha facilitado este diálogo. Hoy la mayor parte de nuestro comercio no tiene aranceles entre México y Estados Unidos”.

Ebrard comentó que hay muchos temas en la agenda bilateral por atender, por lo cual él realiza visitas frecuentes a Washington y considera que esas visitas seguirán en el futuro próximo.

Su conclusión: “La integración es tan alta, tan importante, que eso nos limita a ambas partes, porque tenemos que ponernos de acuerdo, si no es muy caro”.