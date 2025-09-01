Liverpool y The Walt Disney Company abrirán tiendas Disney Store independientes en México

El Puerto de Liverpool, una de las principales cadenas de tiendas departamentales en México, y The Walt Disney Company, ampliaron su alianza comercial, con lo que llevarán a cabo la apertura de tiendas Disney Store independientes en el país.

Lo anterior fue informado por el director de Finanzas de El Puerto de Liverpool, Gonzalo Gallegos, quien añadió que “este movimiento fortalece su estrategia y complementará los rincones de Disney existentes dentro de sus tiendas”.

El pasado 22 de agosto se realizó la apertura de la primera tienda Disney independiente de México y América Latina, ubicada en el centro comercial Perisur, ubicado en el sur de la Ciudad de México.

La segunda Disney Store independiente en México vivirá en Galerías Metepec, cuya apertura está programada para el próximo 5 de septiembre.

La tienda pionera abrió 11 años después de la apertura del primer espacio Disney Collection Shop-in-Shop dentro de una tienda Liverpool en el país.

Aunque ente sus pasillos se ofrecen espacios temáticos, con este nuevo plan de tiendas buscan ofrecer "una experiencia de compra más completa y especializada" en productos oficiales de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, incluyendo juguetes, accesorios, artículos coleccionables y ropa.

Para la directora regional de Marketing para Productos de Consumo y Juegos en Latinoamérica, y Líder de Diversidad, Equidad e Inclusión The Walt Disney Company, Carla Goncalves Pereira, más que una tienda, esta apertura representa “un paso estratégico” para su negocio en América Latina.

Subrayó que esta nueva etapa en México fue posible gracias a la asociación con Liverpool, construida durante más de una década, así como a la dedicación de los equipos de Disney a nivel local, regional y global.

“Este momento representa mucho más que una nueva ubicación minorista: es un testimonio de lo que la pasión, la creatividad y la colaboración pueden lograr cuando están impulsadas por un propósito compartido”, comentó.

Asimismo, destacó la importancia de democratizar el acceso a las historias, personajes y experiencias de Disney, al tiempo que buscan nuevas maneras de conectar con los consumidores de toda la región.

La nueva tienda de Disney en Perisur marca el inicio de un plan para abrir otras unidades Disney Store independientes en “puntos estratégicos” del país en los próximos meses.