Holcim México invertirá 20 millones de dólares en gestión hídrica hasta 2027

Holcim México informó este martes que ⁠destinará 356 millones de pesos (20 millones de dólares) hasta 2027 a infraestructura, tecnología y proyectos de resiliencia ⁠hídrica, como parte de ⁠una estrategia integral para reducir su extracción de agua en todas sus operaciones.

La unidad mexicana de la cementera, una de solo tres empresas en el mundo en validar Metas Basadas en la Naturaleza, ya ha reducido su extracción de agua en un 58% desde 2020 y tiene como objetivo alcanzar una reducción del 33% en todas sus operaciones hacia 2030, dijo la compañía en un comunicado.

El 71% de las plantas de Holcim México -añadió- incorporan agua reciclada o no convencional en sus procesos y las tecnologías de la compañía han generado una reducción potencial de 232 millones de litros en obras a nivel nacional, equivalente a aproximadamente 93 piscinas olímpicas.

La empresa ⁠detalló que usa una tecnología ⁠de concreto de autocurado ⁠I-dracreto, que elimina el riego posterior a la colocación, ahorrando ⁠aproximadamente 70 litros de agua por metro cuadrado.

El comunicado agrega que más del 40% del territorio nacional registra algún grado de sequía, según datos del Monitor de Sequía de la Conagua, mientras que solo alrededor del 52.5% de la población urbana en México ⁠tiene acceso regular al agua potable, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).