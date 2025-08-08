Hay 14,455 empresas bajo la lupa del IMSS y pueden perder REPSE de servicios especializados

Hay 14,455 empresas que ofrecen servicios especializados (tercerización) que están bajo la lupa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues tienen una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales “distinta a positiva” que las pone en riesgos de perder su registro como prestadoras de Servicios Especializados (REPSE).

Así lo informaron el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quienes el pasado 31 de julio enviaron un exhorto para que esas empresas realicen una revisión y, en su caso, regularicen su situación en materia de seguridad social ante la subdelegación del IMSS que les corresponda.

“El incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del registro REPSE y puede ser motivo de sanciones fiscales”, destacaron.

Cabe resaltar que en México en el 2021 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar la subcontratación de personal, dando la posibilidad a las empresas de contratar servicios especializados, los cuales están en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), en la STPS.

Las empresas que han sido detectadas, gracias al cruce de información institucional, representan el 10.58% del total de las que tienen un registro en el REPSE (136,659); además de que cada tres años las prestadoras de servicios deben actualizar su registro, también deben estar al corriente de sus obligaciones con el IMSS, INFONAVIT y SAT.

Perder el registro significa que las empresas que contraten los servicios especializados no podrán realizar la deducibilidad del servicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde el pasado 22 de noviembre de 2023, las autoridades realizaron un cruce de información del REPSE y los registros del IMSS, para identificar a los contratistas que se ubican en algún incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Entrevistado en su momento sobre la renovación del REPSE, el director de la Unidad de Trabajo Digno del la STPS; Alejandro Salafranca, dijo que desde la reforma se tenían más de 160,000 registros de empresas en el padrón; mismo que desde 2024 empezó a depurarse, ya que deben las empresas realizar una renovación.

Los datos que informó la autoridad fue de una baja de casi 20,915 registros, que por diversas razones, ya no renovaron su registro.

Si se sigue prestando servicios sin REPSE, la autoridad puede considerar que existe subcontratación ilegal y exigir que los trabajadores pasen a la nómina de la empresa contratante.

Esto implica pago retroactivo de cuotas obrero-patronales, prestaciones y multas.

La Ley Federal del Trabajo prevé multas de 2,000 a 50,000 UMA’s aproximadamente 248,000 a más de 6 millones de pesos en 2025, por incumplir con el registro o prestar servicios sin él. Además, puede haber sanciones por parte del IMSS y el INFONAVIT.