Pemex contrata a Grupo Carso por 1,991 millones de dólares para la perforación de 32 pozos en Ixachi

Grupo Carso, de Carlos Slim firmó este lunes un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 1,991 millones de dólares para la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que a través de sus subsidiarias GSM BRONCO y MX DLTA NRG 1, llevará a cabo las actividades en este contrato de servicios desarrollados y financiados para la perforación de pozos.

El Campo Ixachi pertenece a la asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02 y es considerado uno de los campos terrestres más importantes del país. Actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93,000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236,000 barriles diarios de petróleo equivalente, detalló Carso.

A la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7,650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación.

Así, el nuevo contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, “lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas”.

De conformidad con el contrato, Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente. Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato.

“De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del contrato es la cantidad de USD$1,991 millones de Dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforarse menos pozos, manteniendo la misma fórmula de financiamiento”, detalló la empresa de Slim.

La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación de Pemex.

Grupo Carso explicó que a través de sus subsidiarias cuenta ya con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas empleando personal altamente calificado.

Adicionalmente cuenta con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y tres equipos de perforación marina incluyendo un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación.

“La experiencia de estas subsidiarias de Grupo Carso incluye perforación de pozos en campos estratégicos tales como Quesqui e Ixachi, a través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”, reveló Carso en su comunicado.