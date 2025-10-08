Tu gran oportunidad: Mega Millions llega a 10.6 mil millones de pesos

El Mega Millions de EE. UU. acumula constantemente premios muy atractivos. Hoy, el premio ha alcanzado los 10.6 mil millones de pesos mexicanos y podría tener un gran ganador en la noche del viernes 10 de octubre.

Participar por un premio que podría cambiar la vida de cualquier mexicano es posible a través de TheLotter México, el servicio de apuestas en línea líder.

Junto a una plataforma de juego novedosa y fácil de usar, TheLotter México permite a todos los mexicanos mayores de 18 años, apostar en los juegos de lotería de todo el mundo.

Branded Content

¡Desde cualquier lugar, los 10.6 mil millones del Mega Millions pueden ser tuyos!

A cualquier hora y en cualquier lugar puedes jugar al Mega Millions de Estados Unidos desde tu teléfono y tener la chance de ganar los MXN 10.6 mil millones, siguiendo estos pasos:

Entra en la página de Mega Millions en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla.

Regístrate y elige tu método de pago.

Si tienes dudas o preguntas, el portal pone a tu disposición un Servicio de Atención al Cliente profesional y en español las 24 horas.

Branded Content

Aprende cómo cobrar tu premio fácil y rápido

Cuando ganes un premio, serás notificado por correo electrónico y no tendrás que preocuparte por revisar los resultados. Es importante saber que no importa cuánto ganes, las ganancias son 100% tuyas. TheLotter México no cobra comisiones sobre tus premios.

Historias reales de quienes ganaron con TheLotter

Con una plataforma segura y confiable, TheLotter México es uno de los sitios de apuestas más visitados por estos días en México, tanto por los grandes premios que ofrece, como también por su enorme historial de ganadores.

Con más de 20 años de experiencia, TheLotter México ha pagado más de $2.5 mil millones MXN a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y, por supuesto, México.

Ahora, TheLotter México llega con una plataforma renovada, con una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas apostar en los mejores juegos con total confianza.

¡Mañana puede ser tu día de suerte!

El próximo concurso del Mega Millions, con MXN 10.6mil millones en juego, es el viernes 10 de octubre y cualquiera puede realizar sus apuestas en TheLotter México sin salir de casa. Es tu oportunidad de superar todas las probabilidades y ser el próximo ganador del Mega Millions de Estados Unidos.

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).