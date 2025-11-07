Las exportaciones chinas sufren en octubre su peor caída desde febrero por menores envíos a EU

Las exportaciones chinas cayeron inesperadamente en octubre después de meses de anticipar los pedidos de Estados Unidos para evitar los aranceles del presidente Donald Trump, duro recordatorio de la dependencia del gigante manufacturero de los consumidores estadounidenses, pese a que corteja a los compradores en otros lugares.

Desde que Trump ganó las elecciones presidenciales del pasado noviembre, se ha esforzado por diversificar sus mercados de exportación, preparándose para una reanudación de la guerra comercial que dominó su primer mandato, y buscando lazos comerciales más estrechos con el sudeste asiático y la Unión Europea.

Pero ningún otro país se acerca a igualar las ventas de China de más de 400,000 millones de dólares en bienes a Estados Unidos cada año, una pérdida que los economistas estiman que ha recortado el crecimiento de las exportaciones chinas en alrededor de 2 puntos porcentuales, o aproximadamente el 0.3% del PIB.

Los datos aduaneros de octubre, publicados este viernes, subrayaron este punto, ya que los envíos al exterior de China se redujeron un 1.1%, el peor resultado desde febrero, lo que supone un retroceso respecto al aumento del 8.3% registrado en septiembre y un incumplimiento de la previsión de crecimiento del 3.0% realizada en un sondeo de Reuters.

"La debilidad del mes pasado se debió a una ralentización generalizada de los envíos a mercados no estadounidenses", dijo Zichun Huang, economista especializad en China de Capital Economics, quien añadió que, si bien los envíos a EU cayeron bruscamente, el aumento de las exportaciones a centros de tránsito como Vietnam que los productores siguen intentando evitar los aranceles y trasladar las existencias a Estados Unidos.

Sin duda, la última cifra se vio afectada por una base elevada en octubre del año pasado, cuando las exportaciones crecieron a su ritmo más rápido en más de dos años, ya que las fábricas comenzaron a apresurar el inventario a los principales mercados en previsión de que Trump regresara a la Casa Blanca.

Sin embargo, la mayoría de los analistas coincidieron en que los fabricantes chinos habían introducido en el mercado mundial tantos productos como les había sido posible por el momento.

"Las exportaciones a través de Vietnam a EU se desacelerarán una vez que termine la distribución anticipada y estamos en ese momento. Así que creo que va a ser mucho más duro para China en el cuarto trimestre, lo que significa que también lo será en la primera mitad de 2026", dijo Alicia García-Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico de Natixis.

Las exportaciones chinas a Estados Unidos se desplomaron 25.17% interanual, según los datos, mientras que las dirigidas a la Unión Europea y a economías del Sudeste Asiático, grandes socios comerciales con los que las autoridades han tratado de estrechar lazos ante las tensiones arancelarias con Washington, crecieron solo 0.9% y 11.0%, respectivamente.

"Creo que el PMI ya nos estaba advirtiendo de que las exportaciones chinas no pueden seguir creciendo eternamente y no solo por culpa de Estados Unidos, sino porque la economía mundial se está ralentizando", dijo García-Herrero.

El índice oficial de gestores de compras cayó a su nivel más bajo en seis meses y los propietarios de fábricas informaron de un marcado descenso de los nuevos pedidos de exportación.

Woei Chen Ho, economista de UOB Singapur, dijo que la tregua comercial entre Estados Unidos y China acordada por los dos líderes a principios de mes estabilizaría las perspectivas a corto plazo, pero pronosticó que "ambos países intentarán reducir su interdependencia y vamos a ver caer la cuota estadounidense en el comercio chino, especialmente en las exportaciones".