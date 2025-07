Trump baja a la mitad los aranceles a Vietnam y la UE y presiona a Japón y Corea del Sur

El presidente Donald Trump bajó a alrededor de la mitad los aranceles de Estados Unidos a Vietnam y la Unión Europea en comparación con las tarifas recíprocas que anunció en abril, mientras presiona a Japón y Corea del Sur a llegar a acuerdos comerciales.

La Comisión Europea informó a embajadores de ese bloque que la Unión Europea está considerando un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos que mantendría un arancel del 10% sobre la mayoría de sus exportaciones al mercado estadounidense. Esta tasa implica una reducción a la mitad con respecto a la de 20% anunciada en abril.

Por otro lado, Trump anunció la semana pasada que Vietnam pagará un arancel de 20% sobre todas las importaciones a Estados Unidos y un arancel de 40% sobre los bienes que se exporten a través de Vietnam desde otros países. En su anuncio de abril, la tarifa que se estableció para Vietnam fue de 46 por ciento.

En cuanto a las dos naciones asiáticas, Trump declaró este lunes que impondrá un arancel de 25% a las importaciones de productos originarios de Japón y Corea del Sur a partir del 1 de agosto, publicando cartas a los líderes de esos países en su plataforma de redes sociales.

En comparación con los aranceles recíprocos originales, Trump mantiene el mismo arancel de 25% en esas cartas sobre las importaciones desde Corea del Sur; pero en el caso de Japón incrementa la tarifa de 24 a 25% en la misma comparación.

Trump dijo que los nuevos aranceles a Japón y Corea del Sur entrarán en vigor el 1 de agosto, argumentando que las relaciones comerciales están “desafortunadamente lejos de ser recíprocas”.

En la víspera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció en entrevista con CNN, durante el programa State of the Union, que la administración enviará cartas a 100 países. En ellas se establece la advertencia de que, si no hay avances, se restablecerán los aranceles previos. La fecha límite es a partir del 1 de agosto, cuando los países que no cooperen volverán al nivel arancelario del 2 de abril. El ultimátum, según Bessent, es directo: “como un bumerán”.

En otra entrevista con Fox News Sunday, Bessent insinuó la estrategia general del gobierno de Trump con la nueva fecha límite. “Hay mucha congestión en la recta final y, como parte del equipo comercial, lo bueno de tener al presidente Trump de nuestro lado es que ha creado la máxima influencia”, dijo Bessent.

Trump impuso un arancel de 10% a las importaciones desde todo el mundo y un arancel adicional individualizado con rangos que oscilan entre 11 y 50% a 57 países o jurisdicciones que, según su administración, tienen las relaciones comerciales más injustas con Estados Unidos. Pero luego estableció una pausa de 90 días para estas últimas tarifas, aplicándoles mientras el arancel general de 10 por ciento.

México y Canadá quedaron exceptuados de esta medida, siempre y cuando cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o, de los contrario, pagan una tarifa de 25 por ciento.