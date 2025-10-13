Las exportaciones chinas aceleraron 8.3% en septiembre; importaciones aumentan 7.4% interanual

El valor de las exportaciones chinas ascendió en septiembre a 328,570 millones de dólares, una cifra que representa un avance interanual del 8.3%, acelerándose así respecto del incremento del 4.4% en el mes de agosto, según datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas.

De su lado, las importaciones del gigante asiático aumentaron 7.4% interanual, hasta los 238,120 millones de dólares, después del incremento de 1.3% interanual del mes anterior.

En septiembre, las exportaciones chinas a la Unión Europea sumaron 48.024 millones de dólares, un 14% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 25,171 millones de dólares, un 9.4% más.

Las ventas a Estados Unidos en el noveno mes del año se situaron en los 34,308 millones de dólares y las importaciones en los 11,485 millones de dólares, lo que implica retrocesos interanual del 27% y el 16%, respectivamente.

Asimismo, las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron 53,661 millones de dólares, un 15,6% más, y las importaciones 36,509 millones de dólares, un 0.9% menos.

Datos acumulados

Los datos acumulados del Gobierno chino muestran que las exportaciones del país alcanzaron hasta septiembre un valor de 2.77 billones de dólares, un 6.1% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones sumaron 1.9 billones de dólares, un 1.1% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas hasta septiembre fueron de 417,043 millones de dólares, un 8.2% más, al tiempo que las importaciones bajaron un 3.2%, hasta los 197,154 millones de dólares.

Asimismo, las ventas de China a EU en este periodo se redujeron a 317,224 millones de dólares, un 16,9% menos, mientras que las importaciones retrocedieron un 11.6%, hasta los 108,592 millones de dólares.

En contraste, las ventas de China a los países ASEAN en los nueve primeros meses de 2025 alcanzaron los 487,592 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 289,193 millones de dólares, lo que representa una subida anual del 14.7% y un descenso del 0.4%, respectivamente.