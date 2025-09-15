EU ordena a Aeroméxico y Delta que pongan fin a acuerdo de colaboración antes del 1 de enero

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del lunes que está ordenando a Delta Air Lines y Aeroméxico que deshagan una empresa conjunta antes del 1 de enero que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.

El Departamento dijo el lunes que la acción "es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico".

El gobierno estadounidense no exige a Delta que venda su participación del 20% en Aeroméxico.

Aeroméxico lamenta la decisión

Ante el anuncio, Aeroméxico dijo que lamentaba dijo que lamentaba esta decisión, la cual, aclaró, "no afecta a nuestros clientes".

En un comunicado, explicó que los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta "siguen y seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas".

La aerolínea detalló que junto con Delta, está evaluando la orden emitida por el Departamento de Transporte estadounidense para establecer los siguientes pasos de su alianza.

(Con información de Reuters.)