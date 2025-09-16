Lectura 3:00 min
Fin de inmunidad antimonopolio en alianza con Delta no afectará a clientes: Aeroméxico
La aerolínea lamentó la decisión del gobierno de los Estados Unidos, pero reiteró que los acuerdos de código compartido seguirán vigentes.
Aeroméxico lamentó la decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) de retirar su aval a la inmunidad antimonopolio de su alianza con la aerolínea estadounidense Delta Airlines, pero afirmó que la medida no afectará a sus clientes.
“Esta medida no afecta a nuestros clientes. Los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta siguen y seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas”, dijo en un comunicado.
Y agregó que la reciprocidad de los programas de viajero frecuente continúa sin cambios, “por lo que los clientes seguirán acumulando y canjeando puntos normalmente”.
Desde el 2016, Aeroméxico y Delta han gozado de inmunidad antimonopolio, que es un régimen regulatorio de excepción que les permitía fijar precios comunes, gestión conjunta de capacidad y reparto de ingresos en el mercado México-Estados Unidos.
Todo esto, mientras Delta Airlines posee además el 20% accionario de Aeroméxico.
“Aeroméxico lamenta esta decisión, la cual pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México”, dijo la empresa este lunes por la noche.
Este 15 de septiembre, el USDOT resolvió que a partir del 1 de enero del 2026 las empresas dejarán de tener inmunidad antimonopolio, con lo que ya no podrán tener una política común de precios, ni de gestión de capacidad o reparto de ingresos.
Sin embargo, podrán continuar su colaboración mediante actividades de libre competencia, como códigos compartidos, marketing y cooperación para viajeros frecuentes.
Asimismo, Delta también podrá conservar su participación accionaria en Aeroméxico y ambas aerolíneas podrán mantener sin restricciones todos sus vuelos actuales en el mercado estadounidense-mexicano.
El USDOT había perfilado la decisión desde el pasado 19 de julio, cuando presentó una propuesta para retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza.
Ese día, el USDOT acusó al gobierno de México de incumplir desde el 2022 el Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos del 2015, debido a su decisión de prohibir la operación de aerolíneas de carga (estadounidenses y de todas las nacionalidades) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de reducir el número máximo de operaciones aéreas en dicha terminal, lo cual, dijo el USDT, implicó la “confiscación” de slots a aerolíneas estadounidenses.
En dicho contexto, dijo el USDOT, mantener la inmunidad antimonopolio de Aeroméxico y Delta suponía otorgarles ventajas indebidas.
“Aeroméxico y Delta están evaluando la orden emitida por el DOT para establecer los siguientes pasos de la alianza. Mientras tanto, continuarán trabajando para ofrecer a los clientes la mejor conectividad, servicio y experiencia que los caracteriza”, dijo Aeroméxico.