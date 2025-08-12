Aeroméxico y Delta solicitan prórroga para desmantelar acuerdo antimonopolio

Las compañías aéreas Delta y Aeroméxico se pronunciaron el martes en contra de poner fin a su acuerdo antimonopolio, tal como propuso el Departamento de Transporte estadounidense, y pidieron una prórroga para hacerlo si fuera necesario.

En un documento presentado a las autoridades, ambas empresas solicitaron que se amplíe el plazo hasta el 28 de marzo del año que viene, cuando finaliza la "temporada de invierno" del sector, frente a la fecha límite actual del 25 de octubre.

El lunes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) manifestó su apoyo a la decisión provisional del Departamento de Transporte de ese país (DOT) de dar por terminada la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines, el próximo 25 de octubre, lo que no impedirá que continúen sus acuerdos comerciales.

En un documento con fecha del 8 de agosto y difundido ayer (11 de agosto, día límite que tenían las aerolíneas y actores relacionados como Viva y Allegiant que buscan una colaboración similar para argumentar sus razones por las que no se debe quitar la inmunidad) se detalló que las prácticas restrictivas y potencialmente discriminatorias del Gobierno de México han limitado la entrada y la expansión de ciertas aerolíneas en el mercado mexicano, impactando las condiciones de competitividad requeridas.

(Con información de Reuters.)