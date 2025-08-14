Se disparan fusiones y adquisiciones en Argentina

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Argentina tuvo una notable mejora de la actividad en la primera mitad del año. Con 39 operaciones y un monto que en total sumó 5,500 millones de dólares, el segmento creció un 450% en comparación con los 1,000 millones de dólare sque movió en el mismo período de 2024, según un informe elaborado por la consultora KPMG.

Detalla que 22 deals se cerraron en los primeros tres meses de 2025, los 17 restantes corresponden al segundo trimestre. Además, 24 transacciones corresponden a empresas extranjeras y 15 a firmas nacionales.

Los dos sectores de mayor actividad fueron tecnología, medios y telecomunicaciones, y energía y recursos naturales, con un 25.6% del volumen total de operaciones cada uno. Las más destacadas fueron la de la tecnológica Prosus, de Países Bajos, que adquirió Despegar por 1,760 millones de dólares; la de Vista Energy al comprar Petronas E&P Argentina por 1,495 millones de dólares y la adquisición de Telefónica Argentina por Telecom Argentina por 1,250 millones de dólares.

"El optimismo y la continuidad en alza del mercado marcaron el cierre de las transacciones del año pasado, pero con el año electoral, muchas empresas muestran posiciones precautorias, especialmente a la hora de tomar decisiones de inversión de envergadura y de largo plazo", explica Ramiro Isaac, director de Corporate Finance de KPMG Argentina.

La mayor parte de las transacciones tuvieron la participación de firmas internacionales en el rol de compradores o vendedores de activos en Argentina.

De las 39 observadas en el primer semestre, seis fueron de jugadores regionales y 20 fueron capitales internacionales de fuera de América Latina. Los compradores extranjeros totalizaron operaciones por 3,071 millones de dólares. Los países con presencia más destacada fueron EU, Brasil, seguidos Noruega, Puerto Rico y Países Bajos.