Demanda interna impulsó la reactivación del PIB del segundo trimestre del 2025

Con un dinamismo que sigue por debajo del observado en el 2023 y el 2024, la demanda interna en la economía mexicana dio señales de recuperación durante el segundo trimestre de este 2025, aunque al primer semestre de año, la demanda externa se mantuvo como el primer motor del Producto Interno Bruto (PIB).

De abril a junio, los tres componentes de la demanda interna crecieron en comparación con el primer trimestre del año, de acuerdo con el reporte trimestral de los indicadores de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT), divulgado este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En primer lugar, el consumo privado –que equivalió a 68.8% del PIB trimestral– creció 1.2%, con lo que volvió a terreno positivo, luego de las caídas de 1.4% y de 0.2% que experimentó en el último cuarto del 2024 y en el primero del 2025.

En segunda instancia, la formación bruta de capital fijo (o, simplemente, inversión fija) –que fue igual a 22.6% del PIB trimestral– tuvo una leve expansión de 0.2%, que contrasta con los descensos de 2.4% y 4.1% de los dos períodos anteriores.

Y finalmente, el consumo de gobierno –que equivalió a 11.4% del PIB del período– creció 0.5%, con lo que hiló dos trimestres de avances, luego de crecer también 0.5% durante el primer trimestre del 2025.

En tanto, si bien las exportaciones de bienes y servicios (demanda externa) subieron 0.6%, esta expansión fue la menor en los últimos cinco trimestres, lapso en el que destacó un crecimiento de 5.9% en el tercer trimestre del 2024.

Cabe recordar que durante el segundo trimestre del 2025 el PIB de México tuvo una expansión 0.6% respecto del primer cuarto del año y, tras la revisión de cifras por efectos de la desestacionalización, la variación del primer trimestre se revisó levemente al alza, quedando en 0.3% desde el 0.2% reportado originalmente.

Exportaciones lideran en el semestre

Durante el primer semestre del año el PIB de México acumula un crecimiento de 0.4%, una tasa sustancialmente menor respecto del 1.9% que se observó durante el mismo lapso del 2024.

Al interior las exportaciones lideraron en dinamismo, con un avance de 12%, mientras que las importaciones se contrajeron 0.7%, de modo que el sector externo tuvo una contribución neta positiva al crecimiento económico.

En tanto, el consumo privado acumuló una contracción de 0.4%, mientras que la inversión fija se contrajo 6.6 por ciento. En ambos casos se trata de las primeras caídas desde el pandémico 2020, pero sin considerar ese año atípico, hay que remontarse hasta el 2009 para ver una contracción de consumo (-9.6%) y al 2019, para ver una baja en la inversión fija (-3.7 por ciento).

Finalmente, el gasto de gobierno creció 1.1%, ritmo que fue menor frente al avance de 1.9% durante el primer semestre del 2024.