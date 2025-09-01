La Comer sugiere trabajo por horas y medios turnos ante cambios en materia laboral

Grupo La Comer, una cadena de tiendas de autoservicio en México, aboga por implementar horarios de trabajo más flexibles, con jornadas por horas y medios turnos para enfrentar las presiones en los costos de operación, ante los cambios en materia laboral en el país.

“Creo que es bueno para el mercado que hubiera más flexibilidad laboral para poder adaptarnos mejor como empresas a esos cambios, contratar medios turnos o jornadas por hora, que nos ayuden a ser más eficientes en cómo distribuimos los horarios de trabajo“, opinó el director de Finanzas de la cadena de supermercados, Rogelio Garza.

Entre las nuevas reglas laborales destacó el aumento del salario mínimo —que a inicios del 2025 se incrementó 12%—, así como la llamada Ley Silla, que entró en vigor el pasado 17 de julio, y, con ello, los empleadores deben proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores para que tomen descansos durante su jornada laboral.

El directivo también se refirió a la reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas para el 2030.

Luego de la presentación de su nueva tarjeta de crédito La Comer Card Banamex, Rogelio Garza explicó que todos estos cambios los obliga a ser más eficientes, mejorar la productividad de la gente y aprovechar mejor los avances tecnológicos.

En ese sentido mencionó que con la reducción de la jornada laboral a 40 horas se han estado preparando para adaptarse, rediseñado los puestos de trabajo.

Y aunque consideró positivos los cambios laborales en el país, porque le da más tiempo libre a los colaboradores y mejora su calidad de vida, subrayó que todas sus estrategias no son suficientes para controlar los costos laborales.

“En la medida en que no se compensan estos incrementos en los costos, con mejoras en la productividad, llega un punto en donde se afectan los márgenes, hay un crecimiento de gastos muy por arriba de la inflación que, de alguna manera, afecta la rentabilidad”, explicó.

Por ello, estimó que en el mediano plazo, sus márgenes o ganancias serán estables o marginalmente inferiores a la de años anteriores.

Estrena tarjeta

Este lunes, Grupo La Comer lanzó una nueva tarjeta de crédito, en alianza con Banamex y Mastercard, con la que buscarán aumentar la fidelidad de sus clientes.

De acuerdo con el director de Finanzas de la empresa minorista, el objetivo es ofrecerla en las 90 tiendas de La Comer y colocarla inicialmente entre los más de 1.1 millones de clientes activos del Monedero Naranja, un programa de fidelización de la cadena de tiendas de autoservicio, que otorga beneficios a los clientes por sus compras.

Entre los beneficios de la recién lanzada tarjeta de crédito destacaron un 10% de descuento en la primera compra, así como una bonificación del 3% en todas las compras realizadas en La Comer, que se abona directamente al Monedero Naranja. Además, ofrece un 1% de bonificación en compras fuera de las tiendas La Comer.

Además, al pagar con La Comer Card Banamex y presentar el Monedero Naranja, ya sea en formato físico o digital, los clientes obtienen bonificaciones en dinero electrónico, así como timbres que pueden canjear por productos a precios preferenciales. El programa también ofrece la opción de pagar a meses sin intereses con plazos especiales en todos los formatos de Grupo La Comer, incluyendo Fresko y City Market.

Rogelio Garza aseguró que los clientes que utilizan el Monedero Naranja gastan, en promedio, un 50% más que quienes no forman parte del programa de fidelización. Mientras que la mitad de las ventas en las tiendas del Grupo proviene de compras realizadas con dicha tarjeta.

rrg