Colombia aumentará al 100% los aranceles a Ecuador en respuesta a las medidas del gobierno de Noboa

Colombia aumentará a 100%, desde el actual 30%, el arancel a las importaciones desde Ecuador, anunció ⁠el viernes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en respuesta a una decisión similar de Quito, en medio de la tensión diplomática entre los dos países.

Ecuador anunció el jueves que aumentará a partir de mayo ⁠los aranceles a las importaciones de Colombia ⁠de 50% a 100%, alegando su falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad en la frontera binacional.

"Nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador", dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en un comunicado.

Morales aseguró que el Gobierno colombiano agotó todos los esfuerzos diplomáticos y mantuvo abiertos los canales del diálogo con Quito, buscando una salida que beneficie a los dos países.

"Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", afirmó la ministra.

La disputa comercial entre los dos países comenzó en enero, con una imposición de arancel de 30% a las importaciones desde Colombia decretada por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, una medida replicada por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que además suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país.

Noboa sustentó el alza de los aranceles a 30%, 50% y luego a 100% en la balanza comercial deficitaria con Colombia, así como en la supuesta falta de cooperación de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común de 586 kilómetros en la que hacen presencia grupos armados ilegales, como las guerrillas de izquierda dedicadas al tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro.

Petro rechazó las acusaciones y alegó en su defensa que mantiene operaciones permanentes contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en ⁠la frontera binacional, como lo demuestran las incautaciones de cargamentos de ⁠cocaína.

En medio de la disputa, Ecuador llamó el ⁠miércoles a consultas a su embajador en Bogotá por unas declaraciones de Petro sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, ⁠a quien calificó como un preso político y suspendió mesas técnicas binacionales para hablar de comercio, energía y seguridad.

Ecuador también aumentó las tarifas de transporte de crudo por su oleoducto SOTE a petroleras que operan en el suroeste de Colombia, en un 900% a 30 dólares por barril, lo que obligó a suspender los envíos por los altos costos, según las empresas.

Colombia reportó en 2025 un superávit comercial de 1,016.5 millones de dólares con Ecuador, resultado de exportaciones por 1,846.6 millones de dólares e importaciones por 830.1 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional ⁠de Estadística (DANE).

Colombia exporta principalmente a Ecuador energía eléctrica, medicamentos, vehículos, plásticos, cosméticos, insecticidas y combustibles, mientras que importa pescado, madera y aceites vegetales.

El Gobierno colombiano elevó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, un bloque comercial regional al que pertenecen los dos países.