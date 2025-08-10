Codelco reinicia parcialmente operaciones en mina El Teniente, donde murieron seis trabajadores

La minera estatal Codelco dijo el domingo que reinició parcialmente las operaciones subterráneas en su mina El Teniente, en áreas que no fueron afectadas por un accidente a finales de julio y que dejó seis personas muertas.

Las operaciones de la mina fueron aprobadas la noche del sábado por la dirección del Trabajo, y un día antes por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El plan contempla la verificación de las condiciones de habitabilidad al interior de la mina, reforzamiento del control de ingreso a la mina, coordinación permanente con empresas colaboradores, entre otras cosas.

Hasta ahora, la firma no ha proporcionado una estimación de la producción afectada de El Teniente, que alcanzó las 356,000 toneladas de cobre en 2024.