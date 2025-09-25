China inicia investigación antidumping contra importaciones de nueces de México

China publicó este jueves el inicio de una investigación antidumping contra las importaciones de nueces pecanas de México y Estados Unidos.

En 2024, China importó estas frutas por un valor de aduana de 320 millones de dólares, un aumento interanual de 40 por ciento.

Desglosadamente sus tres principales proveedores fueron Sudáfrica (157 millones de dólares, con un crecimiento anual de 40%), Estados Unidos (82 millones, +48%) y México (80 millones, + 35%), de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas de China.

La Oficina de Remedios Comerciales, perteneciente al Ministerio de Comercio, difundió el inicio de la investigación.

Ningún sector productor pidió esta investigación, pero el gobierno de China la puede levantar en ciertos casos.

El artículo 18 del Reglamento Antidumping de China estipula que en circunstancias excepcionales, cuando el Ministerio de Comercio no haya recibido una solicitud por escrito para una investigación antidumping, pero disponga de pruebas suficientes para establecer la existencia de dumping y perjuicio, así como una relación causal entre ambos, podrá decidir iniciar una investigación.

De acuerdo con el aviso oficial, las pruebas y la información preliminares obtenidas por el Ministerio de Comercio indican que las nueces pecanas originarias de México y Estados Unidos se están exportando y vendiendo en China a precios inferiores a su “valor normal”, lo que constituye un dumping.

Al mismo tiempo, el volumen de dichos productos que entran en el mercado chino ha aumentado considerablemente, y los precios muestran una tendencia a la baja.

Esto ha provocado una reducción y una contención de los precios de productos similares dentro de la industria nacional, lo que ha causado un perjuicio importante a la industria nacional. De acuerdo con el gobierno chino, existe una relación causal entre el dumping de los productos importados de México y los Estados Unidos y el perjuicio importante sufrido por la industria nacional.

Por consiguiente, el Ministerio de Comercio decidió iniciar una investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas originarias de México y Estados Unidos, con efecto a partir del 25 de septiembre de 2025.

El período de investigación del dumping establecido para esta investigación es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, mientras que el período de investigación del daño industrial abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Las nueces pecanas pueden consumirse crudas o tostadas, utilizarse en diversos productos de confitería o procesarse para la extracción de aceite.