China Chery busca armar autos en Colombia

Chery, la marca china especializada en vehículos eléctricos, regresó a Colombia el año pasado de la mano del Grupo Vardí. Con corte a septiembre de 2025 ya logró un crecimiento de 862% y tiene planes de mantener esta tendencia.

Se dio a conocer que desde la casa matriz china se están desarrollando negociaciones con Renault con el objetivo de crecer en América Latina con acciones específicas en Colombia y Argentina.

Según la agencia de prensa, las conversaciones comenzaron bajo la dirección del ex director ejecutivo de Renault, Luca de Meo, pero continúan con su sucesor, François Provost. De forma que todavía no es un hecho pero en caso de concretarse, Chery fabricaría vehículos con motor de combustión en la planta de Renault Sofasa en Envigado. Y si se llega a un acuerdo, Renault también se beneficiaría con capital y diseño de productos por parte de Chery.

En Colombia, se consultó a las empresas por detalles de la posible alianza pero expresaron que no se pronunciarán sobre este proceso. De acuerdo con la fuentes de Bloomberg, los vehículos fabricados en la red de Renault con esta alianza en su mayoría se comercializarían bajo la marca Renault, y el restante con la marca Chery.

Pero el plan no solo se limita a Colombia sino que en la fábrica de Renault en Córdoba, Argentina, Chery consideraría invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables teniendo a Renault como distribuidor de los vehículos.