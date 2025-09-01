CAF y CRRC Zhuzhou presentan ofertas para vender 15 trenes a la ARTF

CAF México y CRRC Zhuzhou Locomotive fueron las empresas que presentaron este lunes propuestas técnicas y económicas a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) para venderle 15 trenes qué se usarán en la ruta Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Pachuca.

La primera presentó un monto de 9,891.2 millones de pesos por hacer los trenes con capacidad para 700 pasajeros y la segunda una cifra menor: 5,846.4 millones de pesos.

El tercer interesado era Alstom (que fabrica el material rodante para el Tren Maya), quien finalmente declinó en el proceso de licitación internacional.

"Tras un análisis detallado de la convocatori, hemos concluido que el conjunto de circunstancias no permite que presentemos una propuesta conforme a las condiciones establecidas", argumentó la fabricante francesa.

La fecha de fallo establecida por la ARTF es el proximo 10 de septiembre.