Comienza la Cumbre Mundial del Turismo en Roma

Roma, Italia. ¿Qué pasa con el Turismo en los lugares donde hay exceso de demanda? ¿Qué va a hacer el sector con las presiones inflacionarias? ¿Está preparado el Turismo para la disrupción que traerá la Inteligencia Artificial? Estos son algunos de los temas que se discutirán en la reunión número 25 del World Travel and Tourism Council (WTTC), que se inaugura hoy lunes 29 de septiembre en Roma, Italia.

La cumbre del Turismo será inaugurada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Italia es el primer país del G7 en ser sede de este evento que congrega a 300 CEOs de las principales empresas turísticas del mundo. Siendo una de las mayores potencias del mundo en Turismo, la decisión de albergar la reunión anual del WTTC tiene que ver con la intención de relanzar esta actividad, que aporta 237,000 millones de euros al PIB de Italia.

La ministra del ramo, Daniela Santanchè, explica algunos de los retos de su país: "Hay sobredemanda, pero no es un tema generalizado. El exceso de demanda está concentrado en pocos destinos, entre ellos Roma, Milán, Florencia y Venecia. 94% del territorio italiano no tiene todos los turistas que merece".

Otro aspecto que destacó la ministra de Turismo es la necesidad de una mayor colaboración entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello es el reto de mejorar la experiencia de los turistas al ingresar a un país. Este será uno de los temas que se desarrollarán en la reunión del WTTC en Roma. También se abordará cuáles son las mejores prácticas y qué se puede hacer para reducir las fricciones sin sacrificar las cuestiones relacionadas con seguridad y restricciones en política migratoria.

La reunión del WTTC marca el regreso de la mexicana Gloria Guevara Manzo al primer plano de los organismos turísticos mundiales. Ella participa en Roma como CEO interina del WTTC, organismo que dirigió hace algunos años. El WTTC es la organización que agrupa a nivel global a los empresarios del sector turismo. De México vendrán también Braulio Arzuaga, CEO de Grupo Presidente, y Gibran Chapur, en representación de uno de los mayores grupos hoteleros de la península de Yucatán, con presencia creciente en la República Dominicana.

La transición digital del Turismo y los retos de la sostenibilidad están en la agenda de trabajo de Gloria Guevara en el WTTC. Este organismo tendrá un relevo en la Presidencia. El italiano Manfredi Lefebvre sustituye al canadiense Greg O' Hara como presidente del Consejo del WTTC.

En Roma se presentará un informe sobre las perspectivas laborales en el turismo. Se trata de una actividad que es uno de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes en el mundo. Las perspectivas parecen ser positivas, toda vez que el PIB turístico global sigue creciendo a una tasa superior al incremento del PIB global.