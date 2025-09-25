Turismo vive un auge global: WTTC

La CEO interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara, comentó que a nivel mundial el sector está viviendo “buenos años”, luego de la pandemia y está generando mayores beneficios a las comunidades y empleos, lo cual se comentará en la Cumbre que realizarán la próxima semana en Roma, Italia, donde se mostrarán los últimos resultados del impacto económico que tiene.

“Por mucho, el turismo es el sector que más está creciendo, no solamente en Europa sino a nivel internacional. Vamos a sacar varios reportes en estos días y ahí se verán los buenos resultados… A pesar de las guerras, que son una pena, el sector muestra que es resiliente. La gente está viajando más que nunca, el año pasado hubo 1,500 millones de pasajeros aéreos, un número igual al del 2019, lo que quiere decir que ya nos recuperamos al 100% y este año vamos a reportar mejores cifras. Serán las más altas de la historia”, comentó.

Sin embargo, adelantó que Estados Unidos ya presenta una pequeña baja en los viajes por su actual coyuntura política.

En videoconferencia, Guevara reconoció el interés del gobierno de México por llegar a ser el quinto país más visitado del mundo en el 2030 en colaboración con el sector privado, porque refleja el interés de las autoridades por el turismo y hacerlo una prioridad.

“Celebro que se apoye al sector con un gran impulso al turismo comunitario. Conforme vayamos creciendo se van a ir generando más empleos y habrá mayor prosperidad compartida para los mexicanos”, agregó.

En el encuentro con medios, adelantó que entre los países interesados en ser la sede de la cumbre anual del WTTC el próximo año se encuentran México, Colombia, Corea del Sur, China y Grecia, por lo cual será un proceso muy competido.

Respecto a la Cumbre, organizada en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, la Agencia Nacional de Turismo de Italia (ENIT), el Municipio de Roma y la Región del Lacio, se informó que reunirá a altos ejecutivos del sector turístico mundial, líderes gubernamentales y expertos en innovación y sostenibilidad.

Se abordarán importantes temas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la digitalización en la industria de viajes y turismo, la resiliencia en el sector, los retos de la industria en el contexto actual, la importancia del turismo como motor de desarrollo mundial y la contribución del transporte para el crecimiento turístico, entre otros.

