Burger King tendría nuevo operador en Argentina

El grupo argentino Desembarco, dueño de las marcas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila and Go, aspira a comprar la operación local de Burger King. La compañía indicó que se encuentra en las últimas instancias de la negociación para quedarse con los más de 100 locales que la cadena estadounidense tiene en el país.

Actualmente, Burger King es operada en el país por el grupo mexicano Alsea, que busca desprenderse de la marca en los tres países de la región en los que la opera. Sin embargo, la compañía seguirá presente en Argentina con la cadena de cafeterías Starbucks.

Según comunicó Grupo Desembarco, en este momento, está llevando adelante un análisis operativo, laboral y comercial para garantizar una transición ordenada y responsable. "El foco está puesto en preservar los puestos de trabajo, sostener la red de proveedores locales y asegurar la continuidad de la operación de los más de 100 locales que la marca posee en todo el país", explicó la compañía mediante un comunicado.

Con esta operación, Grupo Desembarco busca acelerar su plan de expansión y convertirse en un jugador relevante dentro del sector de comidas rápidas. En la actualidad, la compañía opera las cadenas de hamburgueserías El Desembarco, en el segmento medio alto, y Mr. Tasty, en el segmento económico, y la marca Mila and Go.

"La incorporación de Burger King permitiría potenciar sinergias con las operaciones actuales del grupo, ampliar su capacidad de gestión y fortalecer su estructura logística y de abastecimiento", agregó el comunicado.

Aunque las negociaciones todavía no finalizaron, Desembarco confirmó que el proceso se encuentra avanzado y que se esperan anuncios para las próximas semanas. Burger King tiene poco más de 100 locales en operación en el país, lo que la convierte en la tercera cadena de hamburgueserías de Argentina, por detrás de McDonald's y la local Mostaza. Burger King llegó a Argentina en forma directa en 1989. Desde 2006, la franquicia local está en manos de Alsea.