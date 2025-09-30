Brasil ha logrado conectar a 1 millón de alumnos a Internet gracias a su licitación 5G

São Paulo.- La subasta de espectro radioeléctrico que Brasil realizó en el año 2021 para el despliegue de servicios de quinta generación y considerada internacionalmente como una de las mayor éxito por las obligaciones de cobertura a las que las compañías celulares se comprometieron desde entonces, ha conseguido llevar a Internet a 1 millón de alumnos que habitan zonas remotas de este país continente.

Brasil es un país con 8.5 millones de kilómetros cuadrados y la penetración de Internet en zonas rurales rondaba el 71% en el año 2020, poco antes de que el Estado brasileño saliera al mercado con la disposición de diversas licencias de espectro en las bandas de los 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y en los 26 GHz, que permitirían a los operadores celulares configurar servicios de quinta generación, y con la novedad de que el factor principal de esta subasta no serían las contraprestaciones, sino la ampliación de la cobertura mediante distintos mecanismos para la concesión del espectro.

La apuesta por no fiscalizar y priorizar la cobertura en la subasta 5G de 2021, parecería que dio resultado a Brasil, porque durante una presentación en el foro de telecomunicaciones Futurecom, el presidente de la Entidad de Gestión de la Conectividad Escolar (EACE, por sus siglas en portugués), Flávio Ferreira dos Santos, dijo que hasta el lunes 29 de septiembre de 2025 se habían logrado conectar 10,000 escuelas de todos los niveles educativos.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/regulacion-futuro-gobernanza-digital-pasa-fiscalizacion-anatel-20250930-779395.html

El dato se desagrega en que 10,000 escuelas rurales y quilomberas, colegios en cuya educación participan las comunidades de pueblos originarios, ha ido conectándose a Internet desde el año 2023, como parte de las obligaciones a las que se sujetaron las empresas participantes en la licitación 5G del 2021.

“Esto significa que habría ya más de 1 millón de estudiantes de comunidades remotas que están siendo atendidos. Este es el reto que mantenemos como compromiso de brindar significativa a estas comunidades”, informó Ferreira dos Santos.

El titular del EACE, la entidad que gestiona el programa de inclusión digital en las zonas rurales de Brasil, expuso la conferencia Conectividad Escolar y Alfabetización Digital en Brasil; allí, Ferreira anunció que para el 31 de diciembre de 2025 habría 18,000 colegios rurales conectados en el país.

“Estas cifras ya son impresionantes, pero todavía tenemos el reto de llegar a 18,000 colegios conectados para el próximo 31 de diciembre (…) Y habría más de 20,000 escuelas para el próximo año, porque el equipo está preparado".

Flávio Ferreira dos Santos dijo que desde el año 2023 se ha conectado a por lo menos 100 escuelas cada día, como parte de las estipulaciones de la licitación de quinta generación.

Con los fondos para financiamientos derivados de los compromisos de la licitación 5G, Ferreira también informó que se ha desarrollado 4,000 kilómetros de redes con cables de fibra óptica y alrededor de 1,200 estaciones de generación voltaica.

El reto todavía para los alumnos de todos esos colegios está en la llamada brecha de uso, no tanto en la brecha de acceso, dado que en la mayoría de las escuelas rurales todavía carecen de equipos de cómputo y de explicar los estudiantes qué más pueden hacer con Internet, más allá de estudiar.