Argentina suspende impuestos a exportaciones de aluminio, acero y derivados hasta finales de 2025

El Gobierno argentino dispuso este miércoles una suspensión temporal a los tributos aplicados a la exportación de aluminio, acero y derivados con el fin de impulsar las ventas externas, dijo el Boletín Oficial.

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países involucrados reduzcan sus tasas por debajo del 45%, lo que ocurra primero.

"La presente medida busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales", dijo el decreto.

La industria del aluminio en Argentina está concentrada en la sociedad Aluar Aluminio Argentino, único productor de aluminio primario en el país, que tiene una capacidad de producción de 460,000 toneladas anuales.

Las exportaciones de Aluar alcanzan al 80% de su producción.

Por su parte, el sector siderúrgico del país austral atraviesa una situación compleja ante la caída de la demanda interna. En agosto pasado la producción de acero crudo argentino fue de 370,300 toneladas.