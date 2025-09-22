AB InBev pacta alianza para llevar marcas cerveceras a contenidos de Netflix

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y Netflix anunciaron una alianza global -que mantendrán por varios años- para conectar a las audiencias, al integrar las marcas de la empresa cervecera con los contenidos y eventos en vivo transmitidos en la plataforma de streaming.

“La alianza no tiene precedentes en el alcance global y la escala de las activaciones en todo el portafolio de las marcas de AB InBev”, dijo la dueña de las cervezas Corona, Stella Artois y Michelob Ultra, entre otras.

En un comunicado puntualizó que el objetivo es generar nuevas formas para crear experiencias entre los consumidores a través de intereses compartidos como el deporte, la comida, la música y la comedia.

Las activaciones estarán dirigidas al público con edad legal para beber alrededor del mundo.

“El streaming es una experiencia social y compartida en la vida de las personas, es un momento en el que la cerveza y el entretenimiento se encuentran”, comentó Marcel Marcondes, global chief Marketing Officer de la cervecera con sede en Leuven, Bélgica.

Bajo este acuerdo, se llevarán a cabo diversas dinámicas con los consumidores, como la integración de las marcas de cerveza de AB InBev dentro del contenido de algunas series, empaques de edición limitada, promociones digitales, entre otras acciones.

La alianza incluirá campañas de co-marketing en títulos seleccionados y los más populares de Netflix, tanto a nivel global, como regional.

Entre las primeras producciones elegidas están The Gentlemen, del Reino Unido; Brasil 70-A Saga do Tri, de Brasil; y Culinary Class Wars, de Corea del Sur, entre otras.

La colaboración también abarcará campañas de co-branding ligadas a los eventos en vivo de la plataforma de streaming, como ya se vio con Cerveza Victoria, que recientemente patrocinó la pelea entre Canelo y Crawford.

Además, AB InBev se anunciará en los partidos en vivo de la NFL Christmas Game Day de Netflix en 2025, así como también en otros eventos deportivos relevantes como la Copa Mundial Femenina 2027, que será transmitida en la plataforma.

El portafolio de Anheuser-Busch InBev integra más de 500 marcas de cerveza. En 2024 reportó ingresos de 59,800 millones de dólares, sin considerar las empresas conjuntas y asociadas.