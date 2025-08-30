Lectura 2:00 min
Netflix, HBO y Spotify: Así serán los ajustes en sus tarifas
Estas plataformas comenzaron con el cambio en sus precios, con la intención de ofrecer un mejor servicio.
¿Con cuántas plataformas de entretenimiento digital cuentas? Recientemente, Netflix, HBO Max y Spotify anunciaron que habrá aumentos y modificaciones en sus tarifas en México, asegurando que es un cambio necesario para mantener la calidad de sus servicios y que podrán invertir en nuevo contenido.
Aunque Spotify ya comenzó con sus ajustes, los cambios para HBO Max serán en septiembre y para Netflix en octubre, por lo que te mostramos los nuevos precios que manejarán y evalúes si a tu bolsillo le conviene o no este gasto.
Ajustan tarifas
Estos son los cambios que habrá en cada plataforma:
Netflix
Netflix eliminará el Plan Básico sin anuncios a partir del 12 de octubre, por lo que migrará en automático a los usuarios hacia el nuevo plan Estándar con anuncios; con ello, se quita su opción más asequible. Estos son sus planes vigentes:
- Estándar con anuncios: 119 pesos.
- Estándar sin anuncios: 249 pesos; puedes agregar un número limitado de miembros pagando 59 pesos con anuncios y 69 pesos sin ellos.
- Premium: 329 pesos; el precio de los miembros extras es igual al del plan Estándar.
HBO Max
HBO Max aplicará el cambio en sus tarifas a partir del 26 de septiembre de este año, manejando los siguientes precios:
- Básico con Anuncios: pasa de 119 a 149 pesos.
- Estándar: pasa de 179 a 239 pesos.
- Platino: pasa de 239 a 299 pesos.
Spotify
El cambio en su costo entró en vigor desde agosto, un proceso que continuará de forma gradual en septiembre hasta completarlo:
- Plan Individual: de 129 a 139 pesos.
- Plan Estudiantes: de 69 a 74 pesos.
- Premium Duo: de 169 a 189 pesos.
- Premium Familiar: de 199 a 239 pesos.