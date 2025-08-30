Netflix, HBO y Spotify: Así serán los ajustes en sus tarifas

¿Con cuántas plataformas de entretenimiento digital cuentas? Recientemente, Netflix, HBO Max y Spotify anunciaron que habrá aumentos y modificaciones en sus tarifas en México, asegurando que es un cambio necesario para mantener la calidad de sus servicios y que podrán invertir en nuevo contenido.

Aunque Spotify ya comenzó con sus ajustes, los cambios para HBO Max serán en septiembre y para Netflix en octubre, por lo que te mostramos los nuevos precios que manejarán y evalúes si a tu bolsillo le conviene o no este gasto.

Ajustan tarifas

Estos son los cambios que habrá en cada plataforma:

Netflix

Netflix eliminará el Plan Básico sin anuncios a partir del 12 de octubre, por lo que migrará en automático a los usuarios hacia el nuevo plan Estándar con anuncios; con ello, se quita su opción más asequible. Estos son sus planes vigentes:

Estándar con anuncios: 119 pesos.

119 pesos. Estándar sin anuncios: 249 pesos; puedes agregar un número limitado de miembros pagando 59 pesos con anuncios y 69 pesos sin ellos.

249 pesos; puedes agregar un número limitado de miembros pagando 59 pesos con anuncios y 69 pesos sin ellos. Premium: 329 pesos; el precio de los miembros extras es igual al del plan Estándar.

HBO Max

HBO Max aplicará el cambio en sus tarifas a partir del 26 de septiembre de este año, manejando los siguientes precios:

Básico con Anuncios: pasa de 119 a 149 pesos.

pasa de 119 a 149 pesos. Estándar: pasa de 179 a 239 pesos.

pasa de 179 a 239 pesos. Platino: pasa de 239 a 299 pesos.

Spotify

El cambio en su costo entró en vigor desde agosto, un proceso que continuará de forma gradual en septiembre hasta completarlo: