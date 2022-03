La aerolínea de Colombia Viva Air continúa con su proceso de expansión en México impulsado con su modelo de súper bajo costo y ya lidera la conectividad entre los dos países al tener la mayor oferta de vuelos directos.

Entre mayo y junio abrirá dos nuevas rutas (Cartagena-Ciudad de México y Cali-Ciudad de México) con lo que sumará seis y se convertirá en su principal mercado internacional.

“México es un país muy importante para nosotros y queremos seguir creciendo con una oferta atractiva de precio, servicio y calidad”, dijo su presidente Félix Antelo, quien reconoce que en el corto plazo no está entre sus planes operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque tampoco lo descarta si la oferta es atractiva.

De sus cuatro operaciones actuales, dos se realizan en el aeropuerto de la Ciudad de México (conectando con Bogotá y Medellín, su principal centro de operaciones) y dos en Cancún (volando a Medellín y Cali).

Desde su llegada, en junio del 2021, a febrero pasado, la línea aérea ha transportado 143,813 pasajeros y enero se convirtió en su mejor mes con 23,002 clientes, lo que representó el 16% del total.

Viva Air, que nació hace 10 años y tiene una flota de 23 aviones Airbus 320 (cerrará el 2022 con 29), tiene presencia en Estados Unidos, Perú, Brasil y República Dominicana.

“Debo decir que las rutas a México fueron las de mejor desempeño de todas las rutas internacionales. Sus factores de ocupación estuvieron por encima del 80-85 por ciento. Nos ha ido muy bien. El pasajero mexicano está acostumbrado al modelo de bajo costo porque lo conoce y hacemos trabajo conjunto con ProColombia”, comentó Antelo en video entrevista.

De sus nuevas rutas, la de Cartagena actualmente no es atendida por ninguna aerolínea y les abre la posibilidad de explorar nuevas operaciones.

Volarán desde Cartagena y Cali a la Ciudad de México. ¿Les interesa operar en el AIFA en esta expansión que tienen?

No en el corto plazo. Queremos entender cómo evoluciona el aeropuerto antes de tomar el siguiente paso. Hoy vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y creo que pasará un tiempo más así, pero hemos entendido que este mundo es muy cambiante, por eso no lo descarto para nada. No hemos hablado todavía con gente del nuevo aeropuerto, pero si hay algo atractivo se puede considerar.

