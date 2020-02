El lunes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) reportó cifras récord durante el año anterior al registrar un total de 4.51 millones de llegadas de visitantes no residentes al país. Esta cantidad de turistas que ingresaron al país, y que son registrados por medio de los controles migratorios autorizados por Migración Colombia, fueron emitidos, principalmente, por Estados Unidos, de donde llegaron aproximadamente 22% del total de los turistas, seguido de México, con cerca de 6% junto con Perú y Argentina, y Brasil que se quedó con 5% del total de los visitantes no residentes que llegaron a Colombia.

El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, aseguró que “estas cifras son muy positivas y que cuando uno compara el número de visitantes no residentes, que sobrepasó 4.5 millones, y mira el comportamiento que tuvo la región es aún más significativo porque en general, decreció 3.5%, mientras que Colombia aumentó 2.7 por ciento”.

Dicho crecimiento de 2.7% en la llegada de visitantes no residentes da cuenta también de las cifras récord en ocupación hotelera que registró el país en el 2019, al llegar a 57.9%, una cifra muy positiva según Gustavo Toro, presidente de Cotelco Asociación Hotelera y Turística de Colombia. “Estos resultados son un estímulo para seguir trabajando en el fortalecimiento de la industria turística”. En línea con las cifras, destacó que los 4.5 millones de visitantes no residentes que se registraron en el 2019, más de 70% fueron extranjeros no residentes que llegaron a la cifra de 3.2 millones; los pasajeros en cruceros internacionales fueron 361,531, y se registraron 940,564 colombianos residentes en el exterior.

MinCIT y Procolombia, están adelantando un proyecto para que el indicador del turismo sean las divisas, pues según Flavia Santoro, “más que una sola cifra de visitantes no residentes, las divisas son las que nos deberían indicar el estado del turismo, pues los turistas internacionales son de alto gasto y vienen a experiencias de naturaleza. Además, Santoro afirmó: “tendremos más de 550 eventos para los turistas. Esperamos que el número de eventos, de visitantes no residentes, de divisas y el nivel de ocupación hotelera sean las cifras que denoten el turismo en el país”, dijo.

Incorporar las divisas entrantes al país permite tener una mayor claridad del beneficio económico asociado a la mayor cantidad de turistas que año tras año entran al país.