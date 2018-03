El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, inauguró dos obras relacionadas con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM): un entronque y una vía férrea, que implicaron una inversión de 1,528 millones de pesos.

La nueva terminal, dijo, será un bien nacional, no sólo para esta región, porque México requiere más conectividad, nuestras aerolíneas están creciendo muy bien y los aeropuertos se desempeñan muy bien. La obra es una gran solución para el problema de saturación que tenemos.

El funcionario estuvo acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, y del director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, entre otros.

Durante la ceremonia, Esparza se mostró contento con las tres porras que le lanzaron trabajadores del programa de Empleo temporal, mismo que se comprometió a duplicar, aunque no refirió cifras al respecto.

Sobre el entronque vial que conecta la autopista Peñón-Texcoco y la carretera Texcoco-Ecatepec, que fue construida por Coconal e implicó una inversión de 165 millones de pesos, Ruiz Esparza sostuvo que generó 2,100 empleos mexiquenses y que es la respuesta a una necesidad básica de conexión en esta región.

“Es un puente de 428 metros de dos carriles de circulación con acotamientos (...) y no sólo se cuidó la parte de obra sino lo estético, porque tiene infraestructura deportiva y recreativa que benefician a la población. Quedó bonita y no sólo bien hecha esta obra”, agregó.

UNA VÍA CON FUTURO

Desde hace un par de años, se anunció la creación de una línea férrea que ayudara al movimiento de retiro y entrada de materiales de construcción del aeropuerto y, luego de varios retrasos y cambios de trazo, fue inaugurada. Su inversión, 1,363 millones de pesos, fue aportada por dos partes: el GACM puso 40% y Ferrovalle (y sus socios SCT, KCSM, Ferrosur y Ferromex) el resto.

El director de Ferrovalle, Erich Wetzel, dijo que la vía férrea del NAIM tiene una visión que va más allá del proceso constructivo, porque una vez que entre en operación, se conectaría por ferrocarril con todos los puertos y las principales ciudades del país.

“Esta obra fue gracias a la voluntad y compromiso de los socios de Ferrovalle, que están apostando al transporte de carga por ferrocarril con la última tecnología en la materia y amigable con el ambiente”, agregó.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó la importancia de las obras que se inauguraron, ya que además de la conectividad que generan, significan la creación de nuevos empleos en este momento, más de 40,000, y los que traerá a mediano plazo.

Dijo que más adelante, con el aeropuerto a toda su capacidad, traerá más inversiones, riqueza y empleos, más de 400,000 para la zona centro del país.

propuesta de amlo, imposible: coconal

Inviable, trasladar obras del NAICM a Base Militar de Santa Lucía

Trasladar los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto a la Base Militar de Santa Lucía, como lo ha planteado el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, es un tema político e imposible, consideró el presidente de Coconal, Héctor Ovalle, que tiene a su cargo la pista 2, que implica una inversión de 8,000 millones de pesos.

“No se puede hacer. El plantear un contrato de obra pública en un lugar y luego hacerlo en otro no es posible. El primer artículo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas plantea el objeto de contrato y no se puede salir. Si contraté para hacer una pista en el lago de Texcoco, no puedo hacer una misma pista en Santa Lucía, jurídicamente no, tendría que licitarse la obra”.

De acuerdo con el empresario, la propuesta que se planteó el político la semana pasada es respetar los contratos actuales y llevarse los volúmenes de obra a otro lugar, resulta además costosa.

“Si se cancela este aeropuerto, tendríamos que entrar en un proceso de rescisión aquí, en donde habría costos adicionales que nos deben pagar, luego rediseñar ese nuevo aeropuerto y, recordemos, éste lleva más de 20 años en diseño. Si se cambia es imposible”, agregó el empresario.

Sin tener aún una propuesta formal, el presidente de Coconal dijo que más que estar dispuesto a negociar, se debe cumplir la ley y eso hará: si me contrataron para hacer una pista aquí, aquí la voy a terminar. A la fecha, estimó un avance físico de 50% en la pista que construye y están a tiempo para entregarla antes de diciembre, como está estipulado en su contrato.

Además de la pista y el entronque que se inauguró la constructora también realiza un segundo entronque que costará 160 millones de pesos y que será inaugurado en un año.

