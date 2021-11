Grupo Radio Centro (GRC) anunció una pérdida neta de 779.3 millones de pesos en sus operaciones para los primeros meses del 2021, derivado de procesos por venta de estaciones en el interior de la República, desinversiones en activos no estratégicos y por el cumplimiento de compromisos financieros contraídos con terceras compañías.

“Radio Centro muestra una recuperación continua y espera se mantendrá así durante el resto del año, tanto en ingresos como en Ebitda, gracias a los esfuerzos de todos sus colaboradores", dijo el director de la empresa, Juan Aguirre a sus inversionistas .

"El grupo ha dado pasos importantes en la implementación de su estrategia de enfocar sus actividades en las estaciones de FM de la Ciudad de México, a través de la monetización de sus estaciones del interior, mejorando el perfil de deuda y optimizando costos. La reactivación de mercado, gracias al control de la pandemia del Covid-19 es un motor importante de la mejora en los resultados de la operación, por lo que estamos optimistas del futuro ”, expuso Aguirre.

GRC se ha desprendido de emisoras en el interior del país, para enfocarse en el mercado de la FM de la capital, de ahí que recientemente rentara la 1150 de AM a un tercer grupo y que finiquitara otros compromisos con Grupo Siete, con la cesión de la 1440 de AM, ambas, por ahora frecuencias no estratégicas.

Grupo Radio Centro tiene en su haber algunas de las estaciones de radio con mayor audiencia en la Ciudad de México.

La emisora “Stereo Joya” pelea todavía el segundo puesto entre las más escuchadas de la capital, con un promedio de 578,000 radioescuchas en el tercer trimestre del 2021. “La Z”, por quince años la estación más escuchada de todo México es todavía la cuarta estación más oída, con 460,000 oyentes en la ciudad.

La empresa, una de los grupos radiofónicos de mayor relevancia en el país, detalló también en un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que sus números negativos para el periodo enero-septiembre obedecen particularmente a una pérdida neta de 645.2 millones de pesos registrada en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre pasados.

Radio Centro anunció de 23.2% en sus ingresos por transmisión en el tercer trimestre de 2021, hastarlos en 165.6 millones de pesos. Para el periodo enero-septiembre, las ventas por transmisión se incrementaron 7.4%, hasta los 419.3 millones de pesos.

La compañía exhibió que debido a un proceso de eficiencias, entre enero y septiembre pudo disminuir 12.2% sus costos financieros y ubicarlos en 115 millones de pesos, desde 130 millones de pesos del mismo lapso del 2020.