El grupo radiofónico Acustik, con presencia en 18 estados de la República y con una cobertura potencial de 35 millones de mexicanos a través de 35 estaciones propias y afiliadas, comenzó a transmitir en la Ciudad de México desde la emisora XEJP-AM 1150 KHz concesionada originalmente a Grupo Radio Centro (GRC).

Este es el segundo intento de Acustik para transmitir directamente en el mercado de la radio capitalina, luego que durante 2018 quiso divulgar sus contenidos aquí tras alcanzar un acuerdo comercial con los dueños de Radio Chapultepec 560 KHz, pero dicho pacto ya no continuó después y eso llevó a Acustik a buscar otras alternativas.

El 26 de junio pasado trascendió que Acustik había comprado tres estaciones de amplitud modulada (AM) de Grupo Radio Centro en las plazas de México, Guadalajara y Monterrey; se trataba entonces de las emisoras XEJP-AM 1150 KHz de la Ciudad de México; XEUNO-AM 1120 KHz de Guadalajara y la XEMN-AM 600 KHz de Monterrey.

Grupo Radio Centro no ha confirmado o negado la venta o el arrendamiento de esas estaciones a Acustik, pero es un hecho que al menos la 1150 de la CDMX ya transmite música regional mexicana desde este lunes, luego de haber estado fuera del aire más de un año por problemas técnicos de transmisión y después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizara hace unas semanas una nueva ubicación para la planta transmisora de esa estación.

En julio se conoció un documento del IFT en que se hacia notar que los dueños de la 1150 KHz consiguieron la autorización para regresar la señal al aire desde San Miguel Teotongo, en Iztapalapa.

La XEJP-AM 1150 KHz, con alcance potencial permitido por el IFT hasta Toluca, Cuernavaca y regiones de Hidalgo, tuvo en su mejor momento, un 5.5% de la audiencia total de la Ciudad de México, según el último dato disponible de Grupo Radio Centro escrito en sus reportes anuales.

GRC, su claro dueño hasta hace unas semanas, consiguió renovar la vida de su concesión hasta julio del año 2036 a cambio de una contraprestación de 7.58 millones de pesos.

La XEUNO-AM 1120 KHz de Guadalajara y XEMN-AM 600 KHz de Monterrey, por su parte, tienen habilitada una cobertura de transmisión más allá de los 40 kilómetros desde su punto origen en las plazas de transmisión.

A principios de agosto se conoció también que Grupo Siete había conseguido la titularidad definitiva de la señal de los 1440 KHz XEEST-AM, perteneciente hasta esos días a Radio Centro desde hacía 58 años.

Grupo Siete se convirtió así en el dueño formal de la 1440 AM de la Ciudad de México, tras recibirla hace 26 años para su operación, como parte de los acuerdos comerciales alcanzados entonces con Grupo Radio Centro y por los que ese radiodifusor tomó la transmisión de la XHFO-FM 92.1 desde 1993; pero que hace dos meses anunció el retorno de la frecuencia a su propietario y además de que se desprendería de otros activos no estratégicos.

Con todo este reacomodo de tenencia de frecuencias, Radio Centro ha reducido su tenencia espectral en la banda de AM y a nivel general AM/FM en la Ciudad de México con la cesión de la 1440 a Grupo Siete y eventualmente la 1150 AM a Acustik. En 2018, su tenencia espectral era del 26.09% en la banda de AM y de 17.86% en la banda de FM de la capital.