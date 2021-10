Raymundo Fernández Pendones es director general adjunto en Megacable Holdings y muy emocionado habla del momento ascendente que vive su empresa, después de cinco años consecutivos de avances en todos los indicadores financieros y de cobertura de telecomunicaciones, aunque este trimestre Megacable vio un descenso de 13% en su utilidad neta por el impacto que significa una inversión de la compañía en la Red Compartida de servicios mayoristas.

Fernández Pendones, ante las variadas interpretaciones que derivaron por esa baja en la ganancia neta del trimestre, afirma que Megacable no abandona la Red Compartida y respalda el modelo de negocio del operador que administra esa red, Altán Redes, al mismo tiempo que anuncia la promesa de la directiva de Megacable de ampliar a otras 9 millones de casas pasadas la red de telecomunicaciones fija de esa compañía, porque mercado hay todavía por ganar en los negocios de banda ancha y de contenidos, para su novedosa oferta de video Xview Plus.

Del mercado de contenidos, el CEO de Megacable dice que su compañía siempre perseguirá el diálogo en las negociaciones con los nuevos dueños de Fox Sports, para que permitan la distribución de sus contenidos por distintas plataformas de transmisión, ahora que Televisa se amparó porque teme, como hoy está aprobada la compraventa a favor de Grupo Lauman, que su oferta de televisión de paga se pueda ver disminuida.

Raymundo Fernández dice también que sobre el ingreso de Megacable al mercado masivo de la Ciudad de México, coto natural de Cablevisión (Izzi Telecom), significa no tener miedo a Televisa y por el contrario es hacer competencia en el negocio de la banda ancha para aumentar cobertura. “Tenemos una fuerte voluntad de expandirnos por todos esos mercados adyacentes para ser una empresa nacional”, platica Fernández Pendones en esta entrevista con El Economista y promete que posteriormente hablará sobre la regulación de poder sustancial que venga del IFT a Televisa y sus efectos en el mercado de video, lo mismo que sobre la libertad tarifaria para Telmex en 52 municipios del país.

—Las ventas del trimestre julio-septiembre subieron 9% y la inversión a redes también se incrementó 34%, en tanto que el negocio de banda ancha creció 10 por ciento. Pero, la ganancia neta se cayó notablemente. A pesar de ese último dato, ¿está Megacable satisfecha con estos resultados trimestrales?

—Hay diferentes maneras de verlo… la realidad es que nosotros estamos muy contentos con el reporte que dimos. El reporte tiene los indicadores fundamentales de una empresa sana. Habla de una compañía muy sólida. Megacable es una compañía enfocada al mercado masivo como al mercado corporativo. En términos del mercado masivo, en suscriptores únicos los números fueron unos de los históricos más fuertes: 6.4% contra el año anterior, pero tenemos también un crecimiento en todas las unidades generadoras de ingresos. Crecimos en banda ancha un 10%; crecimos 5% en video y 17% en la parte de telefonía, eso nos deja muy contentos y se traduce nuevamente en crecimiento de doble digito, en cuestión de ingresos y de Ebitda, cercano al doble digito. Prácticamente, crecimos 9.3% los ingresos en esa parte y 8% las utilidades de operación de la empresa.

A final de cuentas, la capacidad de flujo de generación de la empresa creció a través del 8% de la utilidad que tenemos allí. Tenemos una empresa sana, deben saberlo.

—Lo que preguntaba va con las versiones en prensa de que la inversión en Altán Redes, empresa ahora en concurso mercantil, ya golpeó las finanzas personales de Megacable.

—Sí, sin embargo, tuvimos también una ligera caída en la utilidad neta. Hay que verlo diferente. Las compañías tenemos algunos eventos únicos, que no son recurrentes. ¿Qué estamos pasando nosotros? Somos una compañía que invertimos mucho. Al invertir sustancialmente en los activos y en el crecimiento de la red, tenemos una mayor depreciación y adicional a eso, tuvimos un impacto por una pérdida de valor que tuvo una compañía en la cual tenemos una inversión y que es Altán Redes, en la cual tuvimos una pérdida de valor y un impacto. Pero eso no quiere decir que la compañía haya presentado números negativos, al contrario; quitando los eventos que son individuales, la utilidad neta también es positiva.

—¿A qué le suena a usted la palabra “concurso mercantil”? ¿Baraja Megacable una desinversión en la Red Compartida? Todo mundo en prensa de telecomunicaciones dice que Altán Redes se encamina a la quiebra…

La inversión que Megacable tiene dentro de Altán es marginal allí. No es una inversión fuerte, sobre todo por el tamaño de lo que tiene Megacable aquí. Nosotros creemos que el modelo de negocio que Altán tiene es sustentable a futuro. Es un modelo con el que se puede salir adelante. No nos vamos.

Hay que decirlo y recordarlo, los crecimientos más fuertes y recientes que ha tenido la industria celular provienen de los MVNOs (operadores móviles virtuales, por sus siglas en inglés), y nosotros somos hoy uno de los MVNOs más importantes, con un ARPU alto allí y con una venta principalmente de productos de pospago, en un mercado donde lo que rige son datos principalmente. La red mayorista es una red donde Altán maneja muy bien y eficientemente sus datos, con buena cobertura a nivel nacional y con acuerdos de roaming. Nosotros ya llegamos a 350,000 suscriptores de telefonía móvil allí y seguimos creciendo; en este trimestre crecimos en 90,000 suscriptores y casi en su gran mayoría con todo de pospago, eso habla de que esa red es sustentable.

Por lo que hemos visto del modelo de negocio y por los socios que trae Altán, trae socios tecnológicos y financieros muy fuertes a nivel internacional. Y aparte, cuenta con el apoyo, de alguna manera, del programa social que tiene el gobierno federal en cuanto la cobertura que se tiene quedar para el Internet.

Nosotros consideramos que el concurso mercantil que tiene es un momento aceptable en la empresa para detenerse, ver y reestructurar sus deudas y poder ser más fuerte a futuro.

—¿Entonces no se salen ustedes de Altán?

No, no salimos. No nos tiene a nosotros con un miedo o una preocupación de que la compañía vaya a cerrar operaciones o de que vaya a haber pérdidas tremendas del valor de la inversión que tenemos allí. Al contrario, creemos que conforme se vaya recuperando ese plan de negocio a futuro, se irá recuperando el valor que tiene la inversión de la empresa. En términos de nuestro MVNO, de Megamóvil, fue un trimestre muy bueno, cada trimestre iremos creciendo más y aprendemos a manejar este tipo de producto, que es bien diferente del producto fijo que tenemos y creo que ahora pinta muy bien a futuro con Altán. Los suscriptores reciben un buen servicio y aparte, nosotros seguimos explorando distintas maneras de tener distintos proveedores para nuestra unidad de negocio celular.

—Hablando de otras compañías, pero cuyas acciones pudieran repercutir en los negocios donde participa Megacable… ¿A ustedes les afecta de alguna manera la compraventa de Fox Sports por como fue validad por el regulador IFT? Al parecer, a Grupo Televisa sí.

—Lo que causó esto fue lo de la concentración de Disney con Fox, y en los canales deportivos se creó una concentración sustancial y la autoridad determinó entonces que no se podían integrar esos activos a la oferta de ESPN para crear así, precisamente, esa competencia en el mercado.

Habiendo dicho eso, Megacable, nosotros, no mantenemos, porque no ha sido el momento todavía, de mantener conversación con ellos, pero puedo decir que nosotros tenemos conversaciones y tenemos contratos y llevamos las señales de Fox Sports… No veo por qué no podríamos nosotros llevar esas señales desde el proveedor que se trate. Puede ser por un lado la gente de Fox Sports que en su momento fueron, que ahora sea los compradores o que incluso fuera Televisa. Nosotros dialogamos, somos una compañía que distribuye televisión de paga, los distribuimos a nuestros suscriptores y le proporcionamos la mejor oferta posible del mercado, así queremos seguir haciéndolo, primero con diálogo siempre.

—Sobre Televisa... ¿cómo ha sido la experiencia de entrar al mercado origen de Cablevisión? ¿Se siente lo mismo a cuando Televisa entró a Guadalajara, mercado principal de Megacable?

—Nosotros teníamos una presencia en el centro, a través de una presencia con mucho tiempo en Toluca, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Huehuetoca… Y además de la presencia que tenemos con MCM (brazo corporativo) desde hace muchos años, hacía sentido crecer a otras ciudades del país. Nuestra primera fase de crecimiento fue a las ciudades de México, Monterrey y Zapopan, porque eran mercados naturales, los dos mercados más grandes. No les tenemos miedo a ellos y lo que estamos haciendo es por cuatro razones.

Una, de alguna manera el mercado de banda ancha fija en nuestro país va seguir creciendo; es un hecho que es un producto esencial en el mercado de telecomunicaciones, en donde nadie, ningún negocio o residencia, puede vivir sin el producto de banda ancha. La banda ancha es la punta de lanza. Está creciendo el mercado. Hace 15 años, había 30% de penetración de casas con banda ancha, ahora es un mercado donde estamos a 75% y creciendo; vemos un fuerte potencial de crecimiento en ese mercado.

Segundo, la tecnología que nosotros manejamos para la expansión de red es FTTH. Es una tecnología que permite grandes anchos de banda de subida y bajada, que permite ser escalable y sobre todo, que permite hacerlo todo de una manera más económica para las empresas. Creemos que sumándole el crecimiento del mercado, con la tecnología que se da a los factores terceros de eficiencia, porque Megacable mantiene el margen más alto que existe en la industria, en márgenes de Ebitda, creemos que podemos seguir manejando esos márgenes y lo hacemos con el cuarto factor que es con ingreso promedio bajo, pero constante de flujo porque vendemos tarifas sumamente competitivas.

Por un lado el mercado crece, por un lado tenemos acceso a la tecnología adecuada y tenemos la organización que maneja de manera eficiente estas tecnologías y cuarto, hemos probado que podemos competir con ingresos promedios bajos. Todo eso nos lleva a que el consejo de administración de la empresa nos autorice a crecer, a buscar duplicar el tamaño de esta organización. No tememos miedo entonces.

—¿De los 2,400 millones de pesos redondos que invirtieron en el trimestre, habría un porcentaje público que se destinó para ir a la CDMX? ¿Contrataron deuda para cumplir esta misión?

—Lo que ahora te puedo decir es que nosotros somos muy cuidadosos con los KPIs (indicadores de desempeño) que tiene la organización. Somos muy cuidadosos del balance sano, que nos permite, en su caso, endeudarnos para los proyectos que requerimos. Pero a la fecha eso no ha sido necesario, lo que nosotros hemos invertido ha sido con recursos propios y prácticamente del flujo generado pensamos. De esos 2,400 millones de pesos el grueso sí entra la Ciudad de México, Monterrey y Zapopan, así como los proyectos de evolución de la red, porque no sólo expandimos red, sino evolucionamos también.

Vimos la oportunidad y la tomamos, y esto es gracias a que somos muy conservadores en los costos y gastos que tenemos en la organización, y de lo que podemos permitirnos que nuestro flujo alcance para lograr niveles donde invertimos alrededor del 35% de nuestros ingresos como Capex, tanto para mantenimiento como inversión. La compañía mantiene niveles de 35% de Capex y la gran mayoría está pensando para el crecimiento de la red hacia Ciudad de México y Monterrey, porque en Megacable no tenemos todavía en el mercado masivo una presencia nacional, por eso queremos duplicar el tamaño y construir una red para nuevos nueve millones de casas pasadas. Es un reto abismal para la organización, pero estamos muy contentos que se nos haya autorizado para llevar los beneficios de la red fija, los de Xview Plus y la red de Megamóvil.

—¿Y este flujo de recursos y eficiencia en su manejo alcanza para, quizá, comprar bandas de espectro en 2022 para vender algún producto de 5G a industrias?

—Ahora, nosotros no nos vemos entrando a licitaciones de espectro por frecuencias. Tenemos primero un mercado de fibra por crecer fuertemente. La intención en mercados corporativos es crecer por allí. Si buscásemos ofrecer un producto de 5G, buscaremos que sea un tercero el que haga la inversión. Nosotros vamos primero por fibra, recuerden que una parte sustancial de la red de 5G es el backbone y la fibra y las torres que serán el primer insumo a futuro. Por eso nosotros estamos muy interesados, a través de Metrocarrier, de hacer red empresarial con FTT, con un buen servicio, con buen precio y transportar todos los datos que se puedan a través de tecnología 5G.

Queremos ofrecer lo mejor de Wi-Fi fijo y lo mejor de móvil con Altán, y con otras compañías que nos hagan sentido. Estamos interesados en hacer redundancia y resiliencia, para ofrecer mejor calidad a nuestro suscriptor, sea de hogar o corporativo.

—Cuénteme un poco más de ese plan de llegar a otras 9 millones de casas pasadas.

—Queremos decirles que esta industria que seguirá creciendo. El mercado de banda ancha y de entretenimiento al hogar y de servicios a empresas no se va aquedar en el volumen que está actualmente. Nosotros vemos eso para los años que vienen todavía. Nosotros seremos un jugador importante en ese mercado por eso la intención de duplicar el tamaño de la empresa. Creemos que el producto tanto la red GPON que manejamos de FTTH como de FTT, cumplen perfectamente las necesidades requeridas por el mercado al precio que está y nuestro producto estrella de video que es la siguiente generación de productos interactivos, porque el Xview Plus es complemente innovador, con una de las interfaces mejores del mercado, porque se complementa con la tecnología Android TV y además tenemos todo el apoyo de Google.

Nos preguntan qué porqué streaming, si tenemos TV de paga… Nosotros pensamos que son complementos y que son mercados diferentes también, y lo tenemos todo en un solo control. Ya llevamos 2.3 millones de STBs en el mercado y creciendo radicalmente en video. Por esto eso, estamos pensando que seremos una compañía como para darle la vuelta a todo el mercado masivo.

—¿Entonces que mañana le suelten el canal de TV a Telmex? ¿No pasa nada?

—Cada quien tiene sus oportunidades. Cada quien tiene su productos. Nosotros competimos con compañías de mucha batalla y de la talla de Izzi Telecom, Totalplay y Telmex en los datos. Estamos enfocados en hacer bien lo nuestro y creemos que podemos crecer en los mercados donde haya sentido y creemos que tenemos un potencial de crecer sustancialmente hasta duplicar el tamaño de la empresa, de esas 9 millones de casas pasadas.

Twitter: NLucasB.