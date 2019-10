La industria de la construcción ha sido una de las más golpeadas por la menor actividad económica en México, lo que sienta precedentes para que la empresa Interceramic no realice inversiones grandes en el corto plazo, hasta que se revierta la situación y el gobierno de Andrés Manuel López demuestre que hay certeza jurídica para los capitales, afirmó el presidente de Consejo de Administración de la compañía, Víctor Almeida.

El directivo de la empresa dedicada a la producción y comercialización de loseta cerámica para piso y pared, que manufactura en Chihuahua para exportar a Estados Unidos, Guatemala y China, dijo que “no ve condiciones propicias para invertir”, ni en este año ni en el 2020, ante la falta de políticas económicas claras en México.

En entrevista, el presidente del consejo de Interceramic sostuvo: “Toda la industria cerámica está muy lenta. No hay crecimiento, no hubo crecimiento el año pasado y éste tampoco. Entonces, el consumo está estancado, igual que la economía. Crecer 0% no ayuda en nada”.

Para el empresario, se necesitan apoyo al desarrollo económico, una política de desarrollo industrial decente que dé directrices, no caprichos, y cosas que tendrían que deshacer, como cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Hay muchas cosas que dan desconfianza.

México tiene que insertarse en la economía mundial y adoptar prácticas económicas como las chinas (economía que sí está en crecimiento), pues a estas alturas es difícil invertir más en el país. Está muy lenta la actividad y no pinta que vaya mejorar.

“El que crezca 2% la economía mexicana en los próximos años no veo de dónde. Creo que será 0 por ciento. Hasta ahorita (el gobierno morenista) no ha hecho nada bueno. Ojalá se mejore la situación, pero se ve difícil”, aseveró.

Almeida recordó que se inauguró una fábrica en Guanajuato en el 2018, a la cual se le inyectaron 80 millones de dólares de inversión, “pero ahora estamos invirtiendo en tiendas, en infraestructura, en cosas que necesita la empresa, pero no se visualiza ninguna inversión grande”. Interceramic cuenta con una capacidad de producción de más de 54 millones de metros cuadrados anuales en sus 10 plantas.

Con desánimo, su presidente comentó que las ventas en lo que va del año van igual que el año pasado, en 550 millones de dólares.