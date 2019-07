La Secretaría de Hacienda apoyará a la petrolera estatal con una mezcla de capitalización y alivio fiscal por un monto conjunto de 269,000 millones de pesos para los próximos tres años.

La empresa dejará de invertir en aguas profundas para concentrarse en aguas someras y campos terrestres, para que, pasados tres años, se convierta en “palanca de desarrollo” del país para el resto del sexenio.

Analistas financieros estiman más probable la baja en la calificación de la nota crediticia de Pemex, al considerar insuficiente la inyección de capital del gobierno y preocupante la exclusión de alianzas con privados.

Pemex se concentrará en aguas someras

Capitalización y alivio fiscal, pilares de Plan de Negocios

Para los próximos tres años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzará un salvavidas financiero por un monto de 269,000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex), que significará una aportación de casi una cuarta parte de la inversión total prevista por la empresa estatal para ese periodo, según el nuevo Plan de Negocios de la empresa.

De la cifra referida, 141,000 millones de pesos corresponden a inyecciones de capital, que se darán en tres tramos: 66,000 millones en el 2020, 38,000 en el 2021 y 37,000 millones en el 2022.

Los 128,000 millones de pesos restantes equivalen al monto que Pemex dejará de pagar por concepto de impuestos al gobierno federal, gracias a una reducción de la carga tributaria de la empresa —específicamente el Derecho a la Utilidad Compartida (DUC)— en dos fases: de 65% a 58% en el 2020 y de 58% a 54% en el 2021.

La relajación impositiva liberaría recursos para la estatal por un monto de 45,000 millones de pesos en el 2020 y 83,000 millones en el 2021.

“El objetivo es que el gobierno de la República apoye a Pemex los primeros tres años de la administración en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de petróleo, para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoye al gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Mencionó que en los últimos años se invirtió en extraer petróleo de aguas profundas, pero el nuevo plan de Pemex se orienta a la inversión a aguas someras.

Sumando la aportación gubernamental y la reducción del Derecho a la Utilidad Compartida, Pemex tendrá recursos adicionales por 111,000 millones de pesos en 2020, es decir, 31% de los recursos totales de los que dispondrá la petrolera el próximo año, que según el Plan de Negocios se elevarán a 347,000 millones de pesos, monto que resulta inferior al presupuesto de 464,601 millones de pesos del 2019.

Para el 2021, la aportación gubernamental y la reducción del DUC serán por el equivalente a 29% del financiamiento total con que contará la empresa, que se elevará a 411,000 millones de pesos. Para el 2022, ya no se pretende aplicar la reducción al DUC, pero sí aportación gubernamental que será de 9% de los recursos de la empresa.

Cancelan asociaciones

Además, la petrolera cancelará cualquier asociación con otras empresas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, pero pretende obtener recursos privados mediante contratos de servicios integrales de exploración y producción (CSIEE), de los cuales se espera obtener recursos por 108,000 millones de pesos entre el 2020 y el 2023 de la siguiente forma: 14,000 millones en 2020; 40,000 millones de pesos en 2021; 40,000 millones en 2022, y 14,000 millones de pesos en 2023.

“La característica de estos contratos es que se les paga por barril recuperado y producido. Varía dependiendo de la actividad y riesgo que presenten los campos”, explicó el director general, Octavio Romero Oropeza.

Finalmente, en 2023 la empresa contará con un financiamiento de 389,000 millones de pesos de los cuales 96% serán recursos propios.

Entre el 2020 y el 2022, prácticamente un tercio de los recursos de inversión de Pemex, equivalentes a 1 billón 167,000 millones de pesos, provendrá de la capitalización gubernamental, el alivio fiscal y los privados, vía CSIEE.

Únicamente durante el último año de la presente administración no se contemplan ingresos por CSIEE, ni disminución de la carga fiscal o aportaciones gubernamentales, por lo que para el 2024 le empresa tendrá recursos financieros por ingresos propios de 392,000 millones de pesos.

Metas productivas

Durante la presentación del Plan de Negocios, se estableció que se espera mantener la meta de llegar a 90% de la utilización de la infraestructura existente en el Sistema Nacional de Refinación. Además, se continuará con la inversión en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para los tres años siguientes, en los cuales, se invertirán 2,500 millones de dólares en 2019 y los 5,500 millones restantes en el 2020 y 2021.

El Plan de Negocios con un horizonte al 2030 establece que el 2019 cerrará con una producción promedio diaria de 1.707 millones de barriles diarios de crudo, volumen que se elevará a una tasa promedio anual de 9.5% a lo largo de esta administración, para llegar a 2.697 millones de barriles diarios en 2024. Con las actividades que se desarrollen, la extracción petrolera de la estatal podrá llegar a un pico de 2.975 millones de barriles diarios en 2026, pero luego iniciará la declinación.

El Plan de Negocios de Pemex fue aprobado por unanimidad por su Consejo de Administración el lunes por la tarde. El director de Pemex dijo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no estuvo presente en la reunión de Consejo de Administración, pero un representante avaló el proyecto.

Descarta AMLO que se ahuyente la inversión

El presidente López Obrador afirmó que la reducción de la carga fiscal para Pemex se compensará con ahorros y una mejor recaudación de impuestos. Argumentó que el gobierno tenía 60,000 millones de pesos por recaudación, además de que por evitar el robo de hidrocarburos se ahorrarán 50,000 millones de pesos. Octavio Romero añadió que en la contratación de los 22 nuevos campos de exploración se tuvieron ahorros por 24,000 millones de pesos.

El mandatario aseguró que son nuevas maneras de evaluar el funcionamiento de la economía y destacó que ni las calificadoras ni corredurías hablaban del combate a la corrupción.

Expresó que este plan de negocios no ahuyentará la inversión en México, ya que habrá una promoción a nivel internacional de cómo se está combatiendo la corrupción. El primer mandatario dijo no saber cómo reaccionarán las calificadoras internacionales a este Plan de Negocios, pero reiteró que no han actuado con profesionalismo.

López Obrador sostuvo que su gobierno está limpiando a Pemex porque era de las empresas más corruptas del mundo, y sin mencionarlo por su nombre dijo que un exdirector de la compañía (Emilio Lozoya) se encuentra prófugo de la justicia.

[email protected]