A pesar de la intensa campaña que emprendieron las autoridades laborales en el país para que las organizaciones sindicales, sobre todo del sector automotriz, realicen la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) existentes, apenas se ha realizado el 0.2 por ciento.

De acuerdo con el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, hasta el momento han sido legitimados 1,297 CCT en el país, lo que ha significado 2,231 procesos de consulta en los que se ha considerado el voto de 348,922 trabajadores, del 1 de agosto de 2019 a la fecha.

Asimismo, las autoridades reportaron que la existencia de contratos a nivel federal, en 2019, ascendía a más de 500,000; por lo que el proceso aún sigue muy lento, pues la fecha límite para realizar la legitimación es el 1 de mayo de 2023.

Durante una reunión que sostuvo con empresarios de la Industria Nacional de Autopartes A.C., quienes han externado infinidad de dudas, Domínguez Marrufo dijo que “el gobierno federal está ocupado y preocupado en que el nuevo sistema de justicia laboral se lleve a cabo con la mayor eficacia, con canales de comunicación abiertos con trabajadores y empresas para implantar el cambio de cultura que representan las nuevas reglas laborales del país”, indicó.

Recomendó a los empresarios participar, pero sólo para otorgar las facilidades en el desarrollo del proceso, pues no pueden ir más allá, y menos aún pagar al Notario —quien puede dar fe del proceso— toda vez que puede considerarse como una intromisión, e invalidar la legitimación.

Domínguez Marrufo dijo que “el nuevo sistema de justicia laboral apuesta por darle bienestar a los trabajadores y mayor estabilidad a las empresas, a través de procedimientos auténticos de negociación colectiva y democracia sindical”.

Mencionó que las consultas, que deben ser organizadas por los propios sindicatos, pueden realizarse en el día de la semana y horario que determinen trabajadores y empleadores. “Tenemos el compromiso de habilitar a los verificadores del Centro y de la Secretaría (del Trabajo) para que puedan hacerlo cualquier día de la semana y en cualquier horario”.

Reiteró las obligaciones de los empleadores en estos procesos, como es el de entregar un ejemplar impreso, y no digital, del CCT a los trabajadores con al menos tres días de anticipación al proceso de consulta para legitimación.

Mayoría de trabajadores no conoce su contrato

Al respecto, Pablo Franco, especialista laboral, comentó que la mayoría de los trabajadores desconoce dos aspectos importantes; aún con la reforma; pues en principio no saben que todos los contratos para ser válidos deben ser avalados por voto personal libre y secreto de las personas trabajadoras; y menos aún conocen su contrato colectivo de trabajo.

Franco, quien también es presidente de la Unión de Juristas de México, sostuvo que un ejercicio de consulta reciente detectaron que el 86% de los trabajadores afirman que desconocen la manera en la que deben cumplir con la legitimación de su contrato colectivo de trabajo.

Asimismo, trabajadores del Hospital Español, externaron su preocupación porque, no solo no conocen el CCT; sino que “están quitando muchos acuerdos y sino firmamos nos intimidan; nos quitaron permisos el año pasado y cláusulas que sólo ellos conocen. Cómo quieren que se entregue si no conocemos los contratos”.