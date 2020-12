La industria automotriz en México pidió a las autoridades federales reglas claras para definir qué es outsourcing legal y cuál consideran ilegal para proceder a corregir a partir de enero del 2021, como se acordó con unos organismos que agrupan a el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya que las indefiniciones podrían provocar el rompimiento de la cadena global de valor en la producción del sector.

Así lo advirtió Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quien sostuvo que el insourcing es una práctica utilizada en la industria automotriz, y “creemos que debe de permanecer con sus características”.

Sentenció que si se elimina el outsourcing, se impactaría a la competitividad de México, como destino de las inversiones, puesto que es una herramienta utilizada por el resto de las naciones, con excepción de Venezuela que no la permite.

El líder de los productores de vehículos pesados en México comentó que la instrucción de corregir el outsourcing “malo” a partir de enero genera confusión, porque uno puede decir que “estoy bien y no voy a corregir nada (…) Si no hay una definición clara, no sabes qué vas a hacer para el mes de enero y se tiene que poner muy puntual lo que sí y lo que no, así como el tiempo suficiente para que no se rompa la cadena de valor de la industria automotriz”, acotó.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), reiteró la oposición del gremio a la violación que se lleva a cabo con las prácticas ilegales del outsourcing, pero “nuestra postura es que se siga manteniendo y permitiendo el outsourcing y el insourcing en México, con pleno cumplimiento de las cuotas obrero patronales”.

Recalcó: “No estamos de acuerdo en su eliminación, ni de acuerdo en su penalización tal cual como está la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso”, por lo que el representante de la AMDA consideró prudente y favorable que se abra el compás de negociación hasta el mes de febrero del 2021, cuando se presente una iniciativa modificada al Legislativo.

kg