A partir de este 1 de octubre, Edgar Carranza tomará las riendas de Hyundai en México, luego de que Claudia Márquez, ocupará la posición de Chief Operations Officer para Genesis Motor North America.

Con amplia experiencia en la industria automotriz, Carranza se compromete a continuar impulsando a la marca y todo lo referente a ofrecer a los clientes, por lo cual “asumo esta posición con mucho compromiso y responsabilidad”, comentó..

A través de un comunicado, la automotriz coreana sostuvo que Hyundai ha demostrado ser una compañía en continuo crecimiento en México gracias a su innovación, calidad y tecnología aplicada en cada uno de sus productos, además de una clara estrategia en el mercado mexicano.

Hyundai Motor de México le da la bienvenida y todo el apoyo para la continuidad y logro de objetivos a Edgar Carranza; y al mismo tiempo desea todo el éxito para Claudia Márquez en su nueva asignación.

El actual Chief Operations Officer de #Hyundai, Edgar Carranza, tomará las riendas y será responsable de todos los aspectos del negocio de Hyundai en México. #NoticiasHyundai Conoce más aquí ➡️ https://t.co/QreGpMJWx4. pic.twitter.com/w0SPecygCj — hyundaimotormex (@HyundaiMotorMex) September 29, 2021

El nuevo operador de Hyundai en México cuenta con un título de ingeniería industrial otorgado por el Instituto Politécnico Nacional y ha participado en diferentes programas de perfeccionamiento de alta dirección del IPADE y la Universidad de Negocios de Vanderbilt.

“El profundo conocimiento de Edgar en lo que respecta a la industria automotriz global, sus fuertes habilidades analíticas, su experiencia intercultural y su mentalidad empresarial impulsarán los esfuerzos de Hyundai para seguirse posicionando en un mercado tan importante como lo es México”, destacó Claudia Márquez.

La exdirectiva de Hyundai Motor de México fue designada como jefa de la oficina de operaciones para Genesis Motor North America a partir del 1 de octubre, reportando directamente a José Muñoz, Global COO of Hyundai Motor Company and President & CEO of Hyundai Motor North America.

Con 68 distribuidoras en toda la República Mexicana y como pionera en mejorar la experiencia de compra por medio de la herramienta interactiva de Hyundai Live, nos posicionamos en el top diez de las marcas más vendidas en México gracias a la confianza, calidad, equipamiento y promesa de relación precio-valor.

kg