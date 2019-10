La reestructura de delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ahora se convertirán en oficinas de representación (OR), está en proceso, y los nombres de quienes ocuparán esos espacios en cada entidad de la República quedarán definidos antes de que finalice el presente año.

Así lo informó Zoé Robledo, director general del IMSS, al exponer que están buscando hacer ese proceso de selección de manera rigurosa, y se ha definido que será paritario, es decir que la mitad de los seleccionados serán mujeres y la otra mitad serán hombres.

Dijo a El Economista que recién culminó la convocatoria, que fue la primera fase, donde se registraron más de 2,000 personas que usaron la plataforma y obtuvieron clave para concursar.

De ahí, fueron 1,100 personas las que realmente completaron el proceso, pues todas las demás se registraron, pero no terminaron de subir documentos, precisó.

Ahora, los directivos del IMSS que están llevando adelante la selección están en vías de verificar que todos los participantes hayan reunido los requisitos establecidos en la convocatoria, tales como: ser mexicanos, tener 10 años de experiencia en el IMSS, haber trabajado cinco años en algún puesto de dirección y validar que han cursado los estudios solicitados.

La siguiente etapa que está por iniciar incluye un examen de conocimientos que tendrá un valor ponderado dentro de todos los factores; luego hay una fase de un ensayo que deben entregar, y posteriormente los finalistas seleccionados serán entrevistados por un panel de expertos.

Las posiciones que se están concursando son 35, mismas que corresponden a las 32 representaciones en cada estado de la República, y se suman tres adicionales, porque en el caso del Estado de México, Ciudad de México y Veracruz corresponden dos por entidad.

Hay que recordar que históricamente los titulares de las 35 delegaciones del IMSS eran designados por el director general de dicho Instituto, y ahora los cambios son parte del rediseño organizacional que está impulsando el actual gobierno.

Como parte esencial de este plan está que las OR ya no ejercerán presupuesto propio, pues las compras y contratación de servicios se realizarán desde oficinas centrales, además de que en las áreas de Administración y Finanzas de cada OR serán nombrados por el director de Administración y Finanzas del IMSS, posición designada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

