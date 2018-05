El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo este martes que no prevé que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluya antes del 17 de mayo.

"No creemos que tengamos todas las negociaciones, no es fácil. No creemos que se dé de acá al jueves", dijo Guajardo en una entrevista con la cadena Televisa.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo recientemente que si no se envía a los legisladores una notificación de un acuerdo comercial antes de esa fecha, el Congreso probablemente no tendría tiempo suficiente para aprobar una actualización del TLCAN antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Guajardo dijo que a partir del 17 de mayo, puede haber un acuerdo negociado en cualquier punto antes de que finalice la administración de Enrique Peña Nieto, y agregó que podría ser votado por el próximo Senado mexicano, que toma posesión el 1 de septiembre.

