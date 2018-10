Ante la propuesta de desaparecer las 46 oficinas de ProMéxico como parte de las medidas de austeridad y que la promoción en el exterior de México recaiga en los embajadores, Paulo Carreño King, Director General de ProMéxico, aseguró que el próximo gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de decidir lo que resulte mejor valorando los resultados positivos que ha generado el organismo.

“El próximo gobierno de México no sólo tendrá el derecho inalineable y la responsabilidad de decidir cuál es la mejor fórmula, las herramientas y los mecanismos para promover a México en el exterior y esto no está sujeto a debate”, manifestó en paralelo a su participación en la sesión plenaria Rusia-México: un curso hacia el fortalecimiento de las relaciones económico-comerciales en los principales sectores.

“Yo no quisiera polemizar con los dichos, ideas y propuestas de ningún miembro del equipo de transición y del gobierno entrante, insisto ellos son los responsables a partir de diciembre de diseñar el mejor modelo y la mejor forma para atraer inversiones y promover las exportaciones, no sólo son los responsables sino además tienen ese derecho y serán ellos quienes rindan cuentas de esas propuestas, lo que a mí me toca es decir lo que se ha hecho en el pasado y los resultados que se han tenido”, agregó.

Carreño King aseguró que los resultados han sido muy positivos no sólo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto sino a lo largo de los poco más de 11 años de vida de ProMéxico.

“ProMéxico ha demostrado ser una institución robusta y con gente experimentada y responsable de una parte muy importante como lo es la Inversión Extranjera Directa que ha generado el país, en un sexenio que está llamado a ser el sexenio de la IED es algo que valdría la pena valorar y aquilatar en su justa dimensión”, enfatizó.

El funcionario enumeró que el organismo que dirige es responsable de aproximadamente 40% de la IED y esto está comprobado de manera transparente, así como también es responsable de la estrategia de atraer inversionistas de aquellos sectores que resultan ser estratégicos como el aeroespacial, automotriz, farmacéutico, agroalimentario, entre otros.

“ProMéxico es responsable de 1,000 proyectos de IED y de 3,000 proyectos de exportación de ayuda y apoyo de asesoría a más de 3,000 pequeños y medianos empresarios que exportan a más de 30 países distintos, ProMéxico es responsable de más de 270 empresas que han abierto operaciones fuera de México y es responsable de todo esto en colaboración en sociedad con distintas oficinas del sector público como desde luego la cancillería, también con la Secretaría de Economía, los gobiernos de los Estados, la academia, pero de manera principal y cercana es con los empresarios, esos son los resultados de ProMéxico”, concluyó.

