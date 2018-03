Waze, la aplicación colaborativa de tráfico gratuita y en tiempo real, anunció en el Mobilie World Congress su incorporación a SmartDeviceLink (SDL) Consortium, una organización sin ánimo de lucro que gestiona una plataforma de código abierto destinada a facilitar la interacción entre teléfonos móviles y sistemas de entretenimiento y navegación del automóvil. En la actualidad SDL Consortium está formada por Ford, Toyota, Mazda, Subaru, Grupo PSA (Peugeot, Citroën y DS) y Suzuki.

Ford será unas de las primeras marcas en replicar en las pantallas de sus modelos Waze. Esta cuenta con una comunidad de usuarios de 75 millones de conductores activos mensuales.

Paulo Cabral, manager de Desarrollo de negocio de Waze, explica que "Ford será una de las primeras marcas de coches que introducirá Waze, pero nuestra intención es llegar a todas las que están integradas en el SDL Consortium".

Cabral explica que para Waze la réplica en los modelos de Ford, de la que todavía no hay fecha exacta para llegar al mercado "pero será pronto", es una "mejora de servicios para el cliente que no le cuesta nada".

Este servicio se replicará en la pantalla central o "donde nos lo pidan los fabricantes de vehículos", explica Jens Baron, jefe de producto de In Car Aplications de Waze. En este sentido, Baron dijo que si las marcas quieren que lo repliquemos en las nuevas pantallas digitales que varias marcas están incorporando en lugar de los tradicionales relojes de velocidad y revoluciones, "lo haremos, sin problema". Más difícil sería replicarlo en el Head Up Display, pero no imposible.

En este sentido, Waze trabaja en añadir valores como la temperatura exterior que permite determinar si el suelo está mojado o helado y ya introduce en el mapa los límites de velocidad. Hay muchas marcas que ya introducen estos sistemas de lectura de señales y de temperatura. Según Waze, su plataforma ahorraría costes a los fabricantes.

También Barron dijo que junto a Ford trabajan en Big Data a través de la experiencia de cliente para mejorar la oferta de servicios.

Con Waze se pueden planear las rutas desde el móvil y al conectar el vehículo estas se integran en la pantalla. Al mismo tiempo, al estar en tiempo real, la ruta elegida será siempre "la más rápida porque nuestro negocio se basa en ahorrar tiempo al conductor, tiempo y dinero".

El sistema actúa en consonancia con el sistema Sync de Ford. Waze en el coche también puede recibir las actualizaciones y alertas que suben otros usuarios y así optimizar las rutas.

Llamadas de emergencia

Cabral explicó que Waze también está trabajando en la posible incorporación en un futuro no muy lejano del sistema de ayudas como complemento a la llamada de emergencia (ecall y bcall) que será obligatoria en los coches de la Unión Europea a partir del año que viene.

"Es un feedback (retorno) que hemos recogido de nuestros clientes y lo estamos estudiando", explicó Cabral.

Waze seguirá siendo gratis para los usuarios porque su negocio se basa en la introducción de publicidad en la plataforma. O a través de unos "pinos" que aparecen en la pantalla con el logo de la empresa en cuestión, o bien, cuando estás parado y en el coche te puede aparecer la indicación de una compañía de comida rápida o una cadena hotelera, por ejemplo.

