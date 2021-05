Ford Motor Co anunciará el miércoles que está desarrollando dos plataformas exclusivas para vehículos eléctricos, una para camionetas y SUV grandes y la otra para automóviles y SUV más pequeños, como parte de una estrategia para acercarse a General Motors Co, Volkswagen AG y Tesla Inc en la carrera por la electrificación, según fuentes cercanas a los planes de Ford.

Las plataformas de vehículos eléctricos son parte de un ambicioso plan multianual que el segundo fabricante de automóviles más grande de Estados Unidos presentará a los inversores en su Capital Markets Day en un evento en línea.

Las plataformas brindarán a Ford diseños comunes, incluidos componentes de chasis compartidos, motores eléctricos y paquetes de baterías, en los que se basarán muchos de sus futuros vehículos eléctricos. Eso le permitirá simplificar y reducir el gasto total, que va desde la logística hasta la fabricación.

Ford dijo que no comenta especulaciones sobre futuros productos.

En el evento para inversionistas del miércoles, la compañía también brindará más detalles sobre su estrategia de baterías de largo alcance, incluida una empresa conjunta recientemente anunciada con la surcoreana SK Innovation, así como objetivos más amplios para vehículos eléctricos, comerciales y de conducción autónoma, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Ford dijo anteriormente que gastará 22,000 millones de dólares hasta 2025 en electrificar muchos de sus vehículos en América, Europa y China.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, no ha podido predecir si los clientes empezarán a usar los vehículos nuevos que funcionan con baterías, incluso si pueden igualar o superar a los actuales motores de combustión en precio, rendimiento y costos operativos.

Casi todos los fabricantes de automóviles comparten esa preocupación, excepto Tesla, cuya línea es 100% eléctrica.