Ecopetrol informó que, en desarrollo de lo revelado al mercado acerca de la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia de la Oferta No Vinculante presentada por la empresa para la adquisición de 51.4% de las acciones en circulación de Interconexión Eléctrica S.A. ISA, suscribió un acuerdo de exclusividad con Hacienda el pasado 12 de febrero.

"En virtud de este Acuerdo de Exclusividad, las partes desarrollarán conversaciones preliminares no vinculantes sobre los términos y condiciones de la posible Transacción. El periodo de exclusividad, inicialmente está previsto finalice el próximo 30 de junio de 2021 salvo que las partes de mutuo acuerdo decidan extenderlo. Durante este periodo, Ecopetrol desarrollará actividades de debida diligencia sobre ISA y el Ministerio se compromete a negociar de manera exclusiva con Ecopetrol", destacó el comunicado. Lo anterior es la formalización de lo anunciado el pasado 5 de febrero en una carta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La movida, sin embargo, no está exenta de cuestionamientos, pues aunque hay consenso en las virtudes fiscales que supone, genera dudas sobre su conveniencia energética y de gobierno corporativo. El Gobierno necesita recursos para financiar el déficit de manera rápida, y esta operación, hecha mediante un contrato interadministrativo, le permite obtenerlos sin el desgaste de pasar por la Ley 226, por lo que más de 10 exministros, economistas y excodirectores del Emisor reconocen la utilidad de la movida, a pesar de tener algunas reservas. Los críticos de la operación cuestionaron también la exclusividad del Ministerio con Ecopetrol, al considerar que la cartera podría no maximizar el valor de las acciones al no abrir una puja. Sin embargo, incluso quienes apoyan la transacción, creen que debe explicarse por qué no se están tomando en cuenta otras ofertas.