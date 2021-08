La decisión del gobierno del Reino Unido de pasar a México a la “lista roja” por el incremento de contagios del Covid-19 es lamentable y va a generar afectaciones importantes para el turismo y la economía en general, afirmó la vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Virginia Messina.

En rueda de prensa virtual manifestó su preocupación de que dicha medida no pueda ser retomada por otros países.

“Desgraciadamente México empeoró su situación de categoría ámbar a roja, lo que quiere decir que se afecta a los británicos, y potencialmente a otros europeos, para que vayan a México y también para los que quieran regresar a este país, mexicanos o ingleses”, refirió.

Con base en las últimas cifras de la Secretaría de Gobernación, en el primer semestre del año llegaron a México, principalmente a la Ciudad de México y Cancún, 23,082 turistas ingleses, de los cuales 5,488 lo hicieron durante junio.

Para el WTTC en este momento hay cerca de 6,000 ingleses de vacaciones en algún destino mexicano.

El formar parte de las naciones en lista roja implica, entre otras cosas: que al llegar a Reino Unido se tenga que hacer obligatoriamente una cuarentena de 10 días en un hotel asignado por el gobierno local, cuyo pago (unos 50,000 pesos) lo asume el viajero.

De acuerdo Messina, también CEO en funciones del WTTC, a los Emiratos Árabes les tomó un año pasar del color rojo al ámbar, que evita la cuarentena, pero no los comprobantes de vacunación y pruebas rápidas.

“Lamentamos que México se encuentre en la nueva categoría. Desgraciadamente no está claro cuando puede volver a cambiar. Reino unido está observando esta nueva ola que atraviesa el país con más y más casos y que la vacunación no está tan avanzada para que la variante se pueda nivelar. El impacto será para todos viajeros internacionales viajando a México y los mexicanos que quieren venir. Esperemos que no siente un precedente para que otro país tome medias en contra de México”, agregó.

La lista roja

La medida anunciada el miércoles pasado por el gobierno del Reino Unido entrará en vigor el próximo domingo a las 04:00 horas, por lo que la única aerolínea que vuela en este momento, British Airways ha incrementado su oferta de vuelos.

Aeroméxico, por su parte, continúa suspendidos sus vuelos en esa ruta.

Debido a que se trata de un listado sanitario que se revisa cada tres semanas, no se prevé que en menos de seis semanas México vuelva a un color que le evite una cuarentena.

“Cambiar a todo ámbar podría tomar meses y sin duda tendrá un impacto económico para el país y afectar la industria turística local que hasta este momento había tenido algunos beneficios porque México no tienen ninguna restricción de entrada aérea”, agregó Messina.

