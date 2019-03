La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México afirmó que la única opción para derrotar a la delincuencia y generar un clima de confianza y seguridad, que fortalezca la actividad comercial y desarrollo económico, es la participación conjunta del sector con autoridades del gobierno capitalino.

Ello luego de que un sondeo elaborado por la Cámara reveló que en 2018 nueve de cada 10 empresarios capitalinos sufrieron en su persona, familiares, círculo cercano o en su negocio, algún evento relacionado con la delincuencia.

La presidenta de la agrupación, Ada Irma Cruz Davalillo, precisó que lo anterior representa un incremento respecto a 2017, cuando siete de cada 10 micro, pequeños y medianos empresarios fueron afectados.

Destacó que dicho ejercicio estadístico permitió definir que en 2018 la amenaza fue la principal forma de sometimiento usado por la delincuencia para obtener dinero del sector comercial.

En ese orden, le siguieron el robo, asalto, actos de pandillerismo, extorsión, cobro de piso, secuestro exprés y robo hormiga, entre otros tipos delitos.

Con base en el estudio se sabe que en 54% de los casos delictivos se utilizó un arma, ya sea de fuego o blanca para intimidar; pero el uso de la fuerza y las amenazas son también comúnmente utilizados para someter a las víctimas.

Respecto a la confianza para denunciar los hechos delictivos, expuso que sólo 31% de las víctimas optó por denunciar; en contraparte, 69% no denunció, principalmente por desconfianza en las autoridades, amenaza de los delincuentes, miedo, desánimo y para no perder el tiempo, pues consideran la autoridad no los atiende.

“Para la Canacope, el bajo número de casos que llegan al Ministerio Público en contraste con los que no se denuncian, expresa una cifra negra de la delincuencia en la capital del país, en la que, por cada tres delitos denunciados, existen siete más que no lo son, por diversas causas, pero principalmente por desconfianza en la impartición de justicia”, refirió.

Indicó que, al suscitarse un hecho delictivo en 2018, los entrevistados expresaron que 45% recibió atención de la policía, pero no fue de inmediato y por otro lado, el 31% (tres de cada 10) no recibió ayuda de la policía y el 24%, si fue atendido con oportunidad.

En este contexto, Ada Irma Cruz dijo que la percepción del aumento de la inseguridad que predomina en el sector comercial y prestador de servicios, es un reflejo del aumento de actos delictivos no sólo en el sector, sino en casi todas las actividades que realizan los capitalinos y visitantes a la Ciudad de México.

Por ello, expresó: “En la Canacope estamos interesados en atender la problemática a la que se enfrenta nuestro sector en relación a la seguridad, por lo que además de consultar y hacer medición de la percepción, trabajamos en el acercamiento con las autoridades para colaborar en la obtención de rutas de acción para la reducción de la inseguridad en la Ciudad”.

En ese sentido, sostuvo que la única opción para derrotar a la delincuencia y generar un clima de confianza y seguridad que fortalezca la actividad comercial y con ello el desarrollo económico y la consolidación del tejido social, es la participación conjunta del sector con las autoridades policiacas, administrativas y de gobierno de la Ciudad de México.

“Afortunadamente, hemos obtenido apertura, empatía y apoyo por parte de la nueva administración de Claudia Sheinbaum. En particular, destacamos el interés de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Jesús Orta Martínez, con quien hemos compartido esta información y las inquietudes del sector en materia de inseguridad”, opinó.