Cualquier ronda de conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se llevaría adelante con los tres países que firmaron el acuerdo, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.

La funcionaria afirmó que el TLCAN ha traído muy buenos resultados económicos a Canadá; siempre he sido muy clara y el primer ministro siempre ha sido claro sobre la importancia de nuestra relación con México , dijo.

En el seminario Nuevas Estrategias para una Nueva Norte América, organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA) y transmitido por el canal del Congreso canadiense, opinó que la renegociación tripartita del pacto comercial, es necesaria para el impulso regional.

El TLCAN, abundó, es un acuerdo entre tres naciones, en el cual si fueran a producirse cualquier tipo de negociaciones, serían negociaciones trilaterales , manifestó la funcionaria canadiense.

En este sentido se pronunció el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien estuvo presente en el seminario. El TLCAN es un acuerdo trilateral y cualquier conversación será una conversación trilateral .

Tanto la ministra Freeland, como el ex primer ministro del país, Brian Mulroney, indicaron, por otro lado, que el Gobierno canadiense no tiene intención de sacrificar a México para quedar bien con Estados Unidos, como lo han sugerido algunos analistas.

En su turno, el ex primer ministro de Canadá, expresó que sacrificar a México en las negociaciones norteamericanas para tratar de complacer a la Unión Americana, es tonto . Declaró que: Este asunto de sacrificar (a México) es para perdedores, no para ganadores y Canadá es un ganador .

La canciller canadiense trajo a la mesa la cancelación del requisito de visado para los ciudadanos de México; ahora no hay excusa, ya no hay visa, queremos ver más turistas y estudiantes mexicanos en Canadá .

Durante el panel de discusión del canciller y la ministra, moderado por el presidente del CCA, Kenneth Franke, fue expuesto el contraste del inicio en las relaciones de México y Canadá con Estados Unidos.

La reunión recientemente sostenida entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeu y el presidente estadounidense, Donald Trump, fue calificada de positiva por Freeland.

Campaña de Trump, ofensiva: Videgaray

En tanto, el canciller Videgaray reconoció tratos ríspidos del presidente de la Unión Americana: No es un secreto que la campaña fue muy dañina para la relación, ciertamente. Fue ofensiva, insultante (...) La única manera de negociar es a través del diálogo y la cooperación. Es como lo estamos haciendo , y aclaró que la relación entre ambas naciones es robusta y afirmó que los funcionarios nacionales continuarán realizando un trabajo constructivo en Washington.

Desde su campaña electoral el año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump fustigó al TLCAN, al que llamó el peor acuerdo comercial jamás firmado por Estados Unidos , debido al déficit comercial que su país sostiene con México, por lo que prometió renegociarlo o liquidarlo.

Para iniciar charlas formales de renegociación, Trump requiere de un mecanismo denominado Autoridad de Promoción de Comercio que debe otorgar el congreso de los Estados Unidos en un plazo de 90 días.

Hasta el momento, esta herramienta no ha sido solicitada por el gobierno estadounidense, pero se prevé que lo haga en poco tiempo, pues las autoridades mexicanas han dicho que la renegociación del TLCAN comenzará en junio próximo.

México, clave para el empleo de EU

México y Canadá no son el problema de manufactura en Estados Unidos, sino parte de la solución para mantener puestos de trabajo en la Unión Americana, sostuvo Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).

El funcionario federal expuso que es necesario reconocer que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido benéfico para los tres países involucrados. Explicó que los trabajos que se han perdido se ubicaban en negocios que no estaban bien integrados a las cadenas de suministro norteamericanas.

Durante su participación en el seminario Nuevas estrategias para una nueva Norte América , organizado por el Consejo Canadiense para las Américas, en la ciudad de Toronto, Ildefonso Guajardo abundó en que México no permitirá cuotas o aranceles en el pacto comercial trilateral: Nada en el nuevo TLCAN debe ser un paso hacia atrás; definitivamente no incluiremos medidas que desvanezcan el comercio, como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles, eso sería desastroso en cualquier proceso futuro .

Sobre el déficit comercial que preocupa a Estados Unidos, indicó ante líderes políticos y empresarios que es posible trabajar para nivelarlo, pero hagámoslo incrementando el comercio, no reduciéndolo. No queremos enviar señales de que esta región volverá a los años 70 y comenzar a usar instrumentos de la era proteccionista que no pertenecen a este siglo , dijo.

Reconoció que el TLCAN es un acuerdo que data de hace 23 años, por lo que es necesario modificarlo para reflejar los retos que encara la economía. Recordó que, al inicio de las negociaciones del pacto comercial, no había avances tecnológicos como los celulares, el comercio electrónico no existía, ni la economía digital.

Dijo que el sector de telecomunicaciones y energético estaba cerrado. Hay muchos elementos que pueden ser introducidos en un nuevo TLCAN para que realmente responda a los retos globales para hacer a Norteamérica más eficiente , sentenció.

Declaró que las negociaciones futuras deben ser muy claras en lo relativo a que el resultado deberá regirse por una directriz del tipo ganar -ganar, para los tres países. Nuestros sistemas políticos no aceptarán un resultado que no es una victoria para los tres.

