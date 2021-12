La administración del presidente Joe Biden, desafió la serie de ultimátums que han enviado México, Canadá y la Unión Europea, en los que advierten que Estados Unidos violaría las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros acuerdos comerciales si se aprueban subsidios automotrices en vías de votarse en el Congreso estadounidense.

“Nuestra Ley Build Back Better reducirá el precio de etiqueta de los vehículos eléctricos nuevos fabricados en Estados Unidos por trabajadores sindicalizados hasta en 12,500 (dólares)”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris el lunes.

Su promoción a la iniciativa se da a unos días de que previsiblemente ocurra la votación en el Senado de esa iniciativa y tras advertencias de sus principales socios comerciales automotrices de que responderán con represalias si esos subsidios se implementan.

“Nos preocupa profundamente que determinadas disposiciones de los créditos fiscales para vehículos eléctricos propuestas en la Ley Reconstruir Mejor (Build Back Better Act) violen las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de T-MEC”, dijeron Chrystia Freeland, viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas, y Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá.

El subsidio va desde 7,500 hasta 12, 500 dólares y sería mayor si se cumplen las condiciones de ensamblaje en ese país, con un cierto porcentaje de componentes estadounidenses y mano de obra sindicalizada.

“La propuesta equivale a un arancel de 34% sobre los vehículos eléctricos ensamblados en Canadá. La propuesta es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense y es una derogación de facto del T-MEC”, aseveraron Freeland y Ng, en una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos.

El más reciente texto preliminar del Comité de Finanzas del Senado, difundido este sábado, mantiene el subsidio de hasta 12,500 dólares a la compra de vehículos eléctricos.

“Para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso regional tomaríamos represalias comerciales; eso lo haríamos porque no se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplico por la vía oscura, y digo oscura porque no se nota, porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en 2027”, expresó Tatiana Clothier, secretaria de Economía, en una conferencia de prensa a principios de diciembre.

La nueva iniciativa va en sentido opuesto a las declaraciones del presidente Biden sobre que Estados Unidos se respaldaría más en sus principales socios comerciales para hacer frente a la creciente competencia de China.

“Esta legislación, si se implementa, violaría las reglas de comercio internacional, perjudicaría a los trabajadores estadounidenses empleados por estos fabricantes de automóviles y socavaría los esfuerzos de estos fabricantes de automóviles para expandir el mercado de consumo de vehículos eléctricos de Estados Unidos para lograr los objetivos climáticos de la Administración”, cuestionaron 25 embajadores de la Unión Europea en otra carta más dirigida al Congreso estadounidense.

Internamente, la iniciativa legislativa relacionada con subsidios a la compra de vehículos eléctricos ha dividido a los gobernadores de Estados Unidos, con 11 de ellos, prácticamente todos del sur del país y con una producción destacada, oponiéndose a la misma.

“No podemos apoyar ninguna propuesta que cree un ambiente discriminatorio en nuestros estados al castigar a los trabajadores automotrices y a las compañías automotrices porque los trabajadores de sus plantas optaron por no sindicalizarse”, dijeron los gobernadores en una misiva enviada al Congreso estadounidense.