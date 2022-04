Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Tras no haber contado con la aprobación de su reforma constitucional en materia eléctrica, el gobierno federal buscará una negociación para cancelar los permisos de autoabastecimiento de energía que en la reforma del 2013 resultaron legados por tener todavía vigencia desde el régimen de 1992, como dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ello se refiere a 344 permisos en operación, que tienen una capacidad instalada de 10,617 megawatts, en operación, equivalente a 12% de la capacidad nacional.

Al contar los permisos por entrar en operaciones y en construcción en esta modalidad, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene 410 permisos de generación registrados. La capacidad instalada total de estos permisos asciende a 13,614 megawatts, según la base de datos de la CRE.

Por empresas, Grupo Carso tiene 60 permisos de combustión interna en operación; la española Iberdrola tiene seis de ciclo combinado y seis eólicas en operación; la siderúrgica Deacero tiene nueve permisos para generación eólica por iniciar operaciones; Walmart tiene seis de los cuales tres son para turbinas hidráulicas y tres para hidroeléctricas, y la italiana Enel únicamente tiene tres, para dos hidroeléctricas y una planta eólica en operación.

En tanto, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), independientemente del registro de permisos actualmente las centrales que incumplen la ley son 243 bajo este esquema, porque que tienen 77,767 clientes como socios, creando lo que ha señalado como un mercado negro de suministro.

Adrián Olvera Alvarado, director de la subsidiaria CFE Generación V, explicó en la Cámara de diputados que las sociedades de autoabastecimiento constituyen una afectación económica para CFE de 10,000 millones de pesos por año porque, acusa, gozan de un despacho privilegiado, se benefician del porteo tipo estampilla por generar sin emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las renovables, que son 72 de estas centrales, además de que, dice, no participan con servicios conexos, provocando inestabilidades en la red.

Del total de 410 permisos registrados en la CRE tanto en operaciones como en construcción y por entrar en operaciones, el 54.1% corresponde a fuentes fósiles, es decir, un total de 222 permisos de los cuales 71 son para generación mediante gas natural, con una capacidad acumulada de 3,873 megawatts y 151 para generación con diésel, con una capacidad de apenas 525 megawatts.

Los permisos para renovables son 25.8% del total, ya que los permisos fotovoltaicos son 43, con una capacidad de 1,148 megawatts y los permisos para generación eólica ascienden a 63 pero tienen la mayor capacidad instalada registrada para este régimen, de 6,424 megawatts.

El restante 20.1% de los permisos corresponde a tecnologías híbridas como combinaciones entre bagazo de caña y combustóleo, gas licuado de petróleo, hidroeléctrica y biogás.

AMLO llama a negociar

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo a accionistas de empresas extranjeras generadoras de energía eléctrica para llegar a un acuerdo y evitar la presentación de denuncias penales porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió que el autoabasto es ilegal.

“Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal”.

Explicó que la negociación incluirá a aproximadamente 20 empresas extranjeras, que dan servicio a 70,000 más. “Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Corte, para que se entiende que ya es ilegal; es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal.

“Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda; no lo voy a hacer. Pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos, al diálogo”.

Comentó que ya está por terminar “el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa; que violan la constitución”, y que la negociación empezará dentro de los próximos 15 días.

karol.garcia@eleconomista.mx